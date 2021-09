Dialogan en IEPC sobre participación de las mujeres jóvenes en la construcción de ciudadanía durante elección 2021

Hay grandes avances en materia de paridad. Sin embargo, aún tienen que superarse prejuicios, dilemas teóricos y culturales, para lograr una participación de las mujeres auténticamente libre: consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas

Aquínoticias Staff

En el marco del Día Internacional por la Ciudadanía de las Mujeres, que se conmemoró este 8 de septiembre, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, realizó el Diálogo virtual: La participación de las mujeres jóvenes en la construcción de ciudadanía durante el Proceso Electoral Local 2021, organizado conjuntamente por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación y la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación.

En este foro, que forma parte del Ciclo de Diálogos “Cultura Cívica: Inclusión y Perspectiva de Género”, se contó con la participación del consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas y de las consejeras Sofia Martínez De Castro León y Sofía Margarita Sánchez Domínguez, respectivamente. También se contó con la presencia de la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, Teresa de Jesús Alfonso Medina; y la Titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación, Gloria Esther Mendoza Ledesma.

El objetivo de este diálogo, fue generar un espacio en el que mujeres jóvenes que participaron en el pasado proceso electoral, compartieran sus testimonios sobre las experiencias y retos que enfrentaron desde distintas aristas, para lo cual, se tuvo como invitadas a Erandi Xaneri Flores Cruz, ex Consejera Presidenta del Consejo Distrital de Cintalapa; Sofía Esmeralda Patiño López, ex Secretaria Técnica del Consejo Distrital de Cacahoatán; Érika Maruri Tapia, ex Capacitadora Electoral del Consejo Distrital I de Tuxtla Gutiérrez; Ana Sántiz López, ex Consejera Presidenta del Consejo Distrital de Tenejapa; y Petra Beatriz Gómez Cruz, ex Candidata a la Regiduría Propietaria en el Ayuntamiento de San Juan Cancuc.

Al darles la bienvenida al conversatorio, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, señaló que uno de los ejes esenciales del IEPC, es trabajar con acciones encaminadas al logro de la igualdad sustantiva. Asimismo, afirmó que se tienen resultados favorables respecto de la aplicación de acciones afirmativas en favor de la participación de las mujeres.

“La paridad se consagró no solo en listas de candidaturas, sino también en espacios de representación. Sin embargo, los avances aún tienen que superar varios prejuicios, e incluso dilemas teóricos y culturales, para lograr una participación de las mujeres auténticamente libre”, aseveró Chacón Rojas.

Por su parte, la consejera Sofía Martínez De Castro León, presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación, celebró que este encuentro signifique una manifestación de participación activa, constante, y propositiva de las mujeres en diferentes etapas del proceso electoral, donde las mujeres tuvieron presencia como candidatas, consejeras, capacitadoras y supervisoras. Destacó la importancia de comprender los cambios y los impactos de las acciones afirmativas implementadas por el lEPC, como una medida de inclusión que permite a diferentes sectores de la población acceder y ejercer efectivamente sus derechos políticos y electorales. “Conocer sus experiencias nos ayudará como institución a seguir creciendo y mejorando para futuros procesos”

En el mismo sentido, la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación y del Observatorio de Participación y Empoderamiento de las Mujeres, externó que las mujeres tienen que romper los techos de cristal impuestos por los estereotipos de género que se generan a partir de los roles que relegan a las mujeres al ámbito privado; ya que, agregó, las mujeres pueden desempeñarse en cualquier espacio que históricamente se ha destinado a los hombres.

“Aquí es donde tiene sentido la sororidad y el acompañamiento que damos las instituciones para proteger los derechos políticos de las mujeres. No importa si las mujeres somos jóvenes o mayores, tenemos que vencer los mismos obstáculos para llegar a la igualdad sustantiva”, enfatizó Sánchez Domínguez.

En lo que respecta a las panelistas invitadas, coincidieron en que, durante el proceso electoral enfrentaron varios retos desde sus respectivas responsabilidades y derivado de sus diversos roles e interseccionalidades, por ejemplo, se toparon con resistencia para reconocerlas como líderes, en algunos casos, recibieron críticas y desconfianza por ser ajenas al municipio donde se desempeñaron, el marco de la pandemia fue una modalidad novedosa, aunado a su carácter de madres y esposas, sin embargo, comentaron que también recibieron el respaldo de sus compañeras y compañeros en cada paso que dieron y en los puestos que les tocó ejercer.

Agregaron que el Estado tiene que fomentar políticas públicas para la participación y representación de las mujeres en los diferentes cargos públicos y desde los diferentes ámbitos, y explicarles permanentemente que tienen y pueden ejercer su derecho, lo que llevará a las mujeres a dar su primer paso en la vida política y demostrar que también son capaces de estar ahí.

Asimismo, agradecieron el apoyo de este Instituto por darles todo el respaldo necesario, y expresaron su satisfacción por ver que ahora a las mujeres se les está dando mucha mayor participación en diferentes espacios de toma de decisiones en el ámbito público y el ejercicio del poder, asegurando que son capaces de sacar adelante cualquier tarea y entregar resultados más confiables y más honestos.

Este conversatorio, contó con la moderación de Valeria Elizabeth Moisés Fonseca, integrante de la Dirección de Educación Cívica y Capacitación; y Marisela Sánchez Gómez, integrante de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación.