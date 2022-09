Claroscuros en la donación de sangre en Chiapas

Médicos señalan que los protocolos que se realizan para donar sangre es para garantizar la salud de quien recibe el tejido, pese a que a muchas personas lo ven como burocracia y hasta engorroso

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Pruebas y procesos casi imposibles de aprobar, pérdida de tiempo y más de 50 por ciento de rechazos, es lo que ciudadanos aseguran se vive en el Banco de Sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez de Tuxtla Gutiérrez.

Aunque ciudadanos que acuden al banco de sangre a donar este tejido -ya sea por reposición o de manera altruista-, reconocen que deben existir protocolos para evitar que la sangre donada se encuentre en malas condiciones, no obstante, la institución debería ser más flexible en sus protocolos.

Lo anterior debido a que, a algunos al estar por más de cuatro horas esperando resultados de pruebas, les notifican que no son aptos para donación. Este es el caso de Lucía López, quien por haber notificado que sus horas de descanso habrían sido seis, no pudo donar, pese a que todos los demás requisitos sí los había aprobado.

“Algunas ocasiones siento que son requisitos que no deben de pedir porque no afecta en nada a lo que vamos a donar, no altera la sangre, yo no dormí esa noche 8 horas y lo dije, por eso no pasé, pero si lo hubiera omitido, yo creo que sí hubiera podido pasar”, explicó Lucía.

En tanto, médicos señalan que este estricto protocolo se realiza para garantizar la salud de quien recibe el tejido.

«Están también los donadores remunerados, pero esos están totalmente descartados, porque además de que está prohibido y es un delito, van a ocultar su estado de salud y estilo de vida, por eso es importante que la población concientice que las personas que van a donar, van a poder ayudar a establecer su salud al paciente, no a enfermarlo”, dijo Sonia Del Rocío López Velasco, Responsable del Servicio de Transfusión del Hospital de Especialidades Pediátricas.