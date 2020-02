Diseñador de modas chiapaneco conquista NY

El diseñador de modas de 31 años, desarrollador de la marca K’uxul Pok, Alberto López Gómez, presentó en la Gran Manzana con orgullo los tradicionales diseños de la etnia tzotzil durante la Fashion Week

Aquínoticias Staff

El diseñador chiapaneco Alberto López Gómez llevó este domingo a la Gran Manzana los tradicionales diseños de la etnia tzotzil, de Chiapas, en un desfile organizado en el marco de la New York City Fashion Week.

López mostró en Nueva York, considerado uno de los centros de moda del mundo, las amplias blusas bordadas características de los trajes indígenas en México y Centroamérica en un evento titulado American Indian Fashion Through the Feathers 2020, que tuvo lugar en un establecimiento de Staten Island, en el sur de Nueva York.

El diseñador, de 31 años, ha desarrollado la marca “K’uxul Pok“, que en el idioma tzotzil se traduce como “prenda viva”, para la que ha diseñado no solo prendas de vestir sino también elementos decorativos para el hogar como cojines y manteles o artículos de la vida cotidiana como monederos y playeras.

El chiapaneco, que comenzó a trabajar el telar de cintura a los 25 años, ha viajado a EU no solo para mostrar su ropa en el evento neoyorquino, sino también para llevar sus diseños a la prestigiosa Universidad de Harvard (Massachusetts), donde esta semana participó en el Mexico Conference 2020.

López, que trabaja con 150 mujeres de la región, pudo celebrar su desfile pese al retraso que sufrió el envío de los tejidos a EU, ya que sus prendas quedaron retenidas por las autoridades estadounidenses en aduanas.

Con información de Sin Embargo