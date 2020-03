Diversas iglesias en Chiapas siguen sin evitar conglomeraciones

Líderes religiosos expresaron que únicamente acatarán medidas de emergencias hasta ser notificados por las autoridades, lo cual no ha sucedido

Lucero Natarén / Aquínoticias

Tras anunciarse el inicio de la segunda fase de contingencia por el Covid-19, autoridades federales y estatales continúan haciendo el llamado al pueblo de México para tomar medidas más extremas como evitar conglomeraciones.

Ante esto, coordinaciones de asuntos religiosos en Chiapas emitieron un comunicado para que pastores, ministros de culto y/o responsables de capillas acaten estas medidas preventivas y opten por obedecer las instrucciones de las autoridades sanitarias para suspender todo tipo de actividades (campañas, celebraciones patronales, cultos, misas, celebraciones de la palabra, catequesis, etc.) por el tiempo que abarca la cuarentena, buscando otras alternativas en plataformas digitales para crear la sana distancia y quedarse en casa.



El lapso de suspensión de actividades dentro de las iglesias es variado, aunque en el documento emitido por las coordinaciones de asuntos religiosos dice que las actividades se reanudarán hasta nuevo aviso, hay quienes ya han puesto fecha a su regreso, por ejemplo, en algunas iglesias, la fecha de cuarentena inició del 20 de marzo y culminará el 30 de abril, como es el caso de iglesias del Nazareno, mientras que en otras, como la católica, regresarán a sus actividades normales el 20 de abril.

Por otra parte, feligreses reportan que existen iglesias que aún se encuentran realizando sus actividades de culto, pues los lideres expresan que dejarán de asistir a sus iglesias hasta que les presenten el oficio de suspensión, “el documento no a todas las iglesias nos ha llegado, hasta que lo veamos en nuestras manos, dejaremos de venir”, expresó Cande López, líder de la iglesia “Príncipe de Paz”.

Situación más difícil

La Secretaría de Salud (Ssa) federal exhortó nuevamente este domingo a la ciudadanía a quedarse en casa antes de que las medidas para combatir el coronavirus sean más fuertes. Si estas restricciones no se acatan, el panorama será peor.

“Primero porque no estamos en un estado de excepción, seguimos y mantenemos la idea del respeto a los derechos humanos, apelamos a la franqueza de la gente para que se quede en casa, sabemos que si esto no sucede las cosas no van a funcionar”, indicó el director de Promoción de la Salud de la Ssa Ricardo Cortés.

En conferencia de prensa, el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Ccinshae), Gustavo Reyes Terán, añadió que el objetivo de “Sana Distancia” y “Quédate en casa” es que no lleguen más personas graves al hospital y reiteró el llamado a la población a no salir y no acudir a eventos multitudinarios.