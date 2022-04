El «lado oscuro» de Semana Santa: decenas de toneladas de basura anualmente desde el 2015

Las playas más visitadas de Chiapas como son Puerto Arista, Playa del Sol, Puerto Madero, San Benito y Playa Linda son ensuciadas tanto por el viento y las olas así como por los visitantes, razón por la cual hacen un llamado a la conciencia y la preservación de estos espacios

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Las playas chiapanecas concentran cantidades importantes de basura, que no sólo provienen de la entidad, sino de otros países, por ello, como desde hace siete años, en este 2022, se llevará a cabo el programa Playa Limpia, en donde con ayuda de brigadistas se realiza la limpieza de Playas en Puerto Arista, Playa del Sol, Puerto Madero, San Benito y Playa Linda.

Estas playas suelen ser las más visitadas en períodos vacacionales, especialmente en Semana Santa, en donde se ha logrado recolectar 21 toneladas de basura, en tan sólo cinco kilómetros.

Lo anterior, de acuerdo a la bióloga, Tamia Huc Orduña, representante de Playa Limpia, quien señaló que esta situación implica un fuerte daño ambiental, mismo que se pretende reducir con esta campaña, es decir, no únicamente recolectar los residuos, sino, exhortar a la población a no continuar arrojando basura al mar.

“Entre el 60 y el 80 por ciento de lo que recolecta en el océano son micro plásticos. Está comprobado que al interior de nuestro cuerpo hay micro plásticos que consumimos, el tamaño es de una tarjeta de crédito.

Se sabe que hay 13 millones de toneladas de basura que se arrojan al mar año con año, eso equivale al peso de toda la humanidad”, expresó la experta.

Esta actividad se hizo durante los años 2015 a 2019, en 2020 y 2021 tuvo una pausa, debido a la pandemia de COVID-19, pero finalmente en este 2022, se retomará y se llevará a cabo del 14 al 16 de abril.

El jueves 14 de abril se realizará la recolección de basura en Puerto Madero, el 15 en San Benito y el 16 en Playa Linda, a partir de las 6:00 de la mañana a las 9:00 horas.

“Es una propuesta para que se sume la mayor cantidad de gente y que el día de mañana no estemos levantando 20 toneladas, sino dos, porque lo que queremos es concientizar y sensibilizar a la gente a que no nada más no tire la basura, sino que no genere más basura, no nada más la recolección, sino que todo lo que se genera de uso único”.