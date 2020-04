El pueblo de Chiapas que se quedó sin Semana Santa

En Unión Juárez desde hace 69 años se realiza la celebración de la Semana Santa, pero este año se suspendieron todas las actividades

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Los trajes, las cruces, el mobiliario…todo lo que se tenía preparado para la representación del viacrucis en el municipio de Unión Juárez se tuvo que guardar sin siquiera haberse usado. Las actividades con motivo a la Semana Santa se suspendieron por la emergencia sanitaria declarada por la propagación del COVID19.

“Tratamos de hacerlo de manera privada como lo hicieron en Iztapalapa, pero no tuvimos el apoyo de protección civil ni de seguridad pública así que decidimos suspender por completo todo” dice Carlos Nassim Villatoro, quien es tesorero del Comité Organizador del Proyecto Semana Santa 2020.

La voz de Carlos aún se escucha triste, pero así está todo el pueblo. La celebración de la Semana Santa implica para este lugar no solo una cuestión de fe y arraigo, sino también derrama económica. Los visitantes llegan por miles durante estas fechas, sino es por los festejos en sí, es para subir el Volcán Tacaná.

Unión Juárez es el último municipio antes de llegar al volcán, el sitio más alto de Chiapas, desde cualquier punto de este lugar se puede observar así como el cerro del pico del loro. También colinda con Guatemala. Se tiene mucha influencia de Centroamérica, inclusive, la celebración de Semana Santa tiene que ver con sus vecinos.

El viacrucis de Unión Juárez es el más visitado de Chiapas y está dentro de los cinco con más aglomeración en el país. Tan solo en la representación de la obra “El mártir de Gólgota”, que inicia desde el Jueves Santo y termina el Viernes con la crucifixión de Jesús, participan unos 100 actores. Cada año se tiene alrededor de 10 mil a 13 visitantes en esa semana. Pero, este año no hubo nada. Las calles estuvieron vacías.

En esta localidad se realiza la celebración de la Semana Santa desde hace 69 años. Solo un año no se realizó porque no hubo quien encabezará el proyecto, pero fue hace tanto tiempo que las personas más grandes no se acuerdan con precisión ni qué año fue.

En la preparación de las actividades de Semana Santa de alguna manera se involucra todo el pueblo y desde meses antes. La obra se empieza a ensayar desde diciembre. El vestuario y mobiliario que se requiere lo hacen también personas del municipio. Todo se quedó sin usar. “Ya teníamos casi el 90 por ciento de lo que se necesitaba”.

Contrario a lo que pasa en otros lugares en Unión Juárez asegura Carlos Nassin la gente está temorosa y casi no sale de sus casas. Los jueves santo acostumbran los vecinos intercambiar canastos de pan y otros alimentos, pero hasta eso fue menor este año.

Tampoco hubo tapetes de aserrín en la calle principal de la cabecera municipal ilustrando diferentes escenas de la Pasión de Cristo, solo una familia decidió colocar uno que dice “los esperamos el próximo año Semana Santa Unión Juárez 2021”. Todo lo que se iba a usar se guardó para el próximo año con la certeza de que así como nadie se acuerda en qué año no se realizó, pasen otros tantos y ya nadie se acuerde que hubo un 2020 que se tuvo que suspender la máxima celebración del pueblo por una pandemia mundial.