Falta de justicia desmotiva a la ciudadanía a denunciar

En 2020 se registraron 17 mil 269 delitos, de los cuales sólo se denunciaron 4 mil 961

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Del total de delitos de los que se tienen registro en la entidad chiapaneca, menos del 30 por ciento son reportados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y es que quienes sí han llegado a hacerlo, aseguran que acudir a la FGE representa pérdida de tiempo, largos procesos, re-victimización y, por si fuera poco, sus casos no son resueltos.

“Llegaron a la oficina algunos fiscales a tomar datos, notas, fotos y me solicitaron si tenía comprobantes de lo que me habían robado y no tenía facturas de todo lo que se habían llevado”, explicó Sebastián Gordillo, quien fue víctima de robo a negocio.

Aunque en repetidas ocasiones tuvo que acudir a las oficinas correspondientes por robo a negocio para emitir su declaración, llevar a testigos, pruebas y demás, su caso no fue resuelto.

“Posterior a eso me llamaron para avisarme que iban a llegar nuevamente y solamente llegaron una vez y a informar que eso estaba en proceso y después de eso no supe nada, mucho menos de las coas y ahí se terminó todo”, expuso.

Cabe mencionar que en Chiapas durante el 2020 se registraron 17 mil 269 delitos, de los cuales sólo se denunciaron ante la FGE cuatro mil 961.