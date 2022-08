Hongos en Chiapas, diversidad y extinción

En Chiapas existen más de 20 mil especies de hongos, de los cuales sólo se conocen y se tiene registro de alrededor del 2 al 5 por ciento de ellos, no obstante, de los pocos que se conocen ya existen algunos en peligro de extinción

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En Chiapas existen más de 20 mil especies de hongos, de los cuales sólo se conocen y se tiene registro de alrededor del 2 al 5 por ciento de ellos, no obstante, de los pocos que se conocen ya existen algunos en peligro de extinción.

Asimismo, existe una gran diversidad de hongos comestibles y aunque existen muchas dudas sobre las condiciones de éstos, biólogos en la entidad chiapaneca señalan que todos aquellos que se venden en los mercados son cien por ciento comestibles, pues quienes los venden, muchas veces también se dedican a su cosecha, no así para aquellos que sin previo estudio se recolectan por particulares y pueden ser dañinos para la salud.

“La labor de los padres es informar a los hijos, decirles “sí puedes verlos, pero no los toques”, si no lo conoces no los toques, hay hongos muy venenosos… las canasteras que están vendiendo hongos se van a buscar a los bosques, tienen experiencia y difícilmente van a llevar un hongo no comestible”, dijo Manuel Jonapá, Biólogo y responsable del Museo Botánico.

Exhortó a la población en general verificar la procedencia de los hongos y en caso de presentar dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, acudir inmediatamente al médico para su tratamiento, pues advirtieron que el diagnóstico puede ser complicado si se deja transcurrir mucho tiempo.

Ante ello, hicieron la invitación a la ciudadanía para acudir a la exposición de hongos en el museo Botánico de Tuxtla Gutiérrez, ubicado en la Calzada de las Personas Ilustres, en donde se brindará información de estas especies.