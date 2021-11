IEPC, sumado a esfuerzos a favor de erradicar violencia contra las mujeres

Con la presencia de la Magistrada de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Eva Barrientos Zepeda, y mujeres representantes de diversos sectores de la sociedad chiapaneca, se realizó la «Jornada por la eliminación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”

Aquínoticias Staff

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo diversas actividades, que incluyeron la realización de la «Jornada por la eliminación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, un Mural Interactivo y una dinámica lúdica para reforzar la concientización sobre la violencia de género y las obligaciones de las instituciones para su prevención, atención, sanción, reparación y erradicación, además de la estrategia de iluminación en color naranja de la sede de esta autoridad electoral.

La «Jornada por la eliminación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”, contó con la presencia de la Magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eva Barrientos Zepeda, así como de la Diputada Local y Vicepresidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, Leticia Méndez Intzin; el Fiscal de Delitos Electorales, Ernesto López Hernández; Elizabeth Patricia Pérez Santiz, Presidenta de “Amor sin Fronteras A.C.”, Sofía Godínez Vera, integrante de la Colectiva Dalias; María José García Cruz, integrante de Alternativas Sociales Feministas A.C.; Raquel Ramírez Salgado, investigadora de la UNAM; Olga Tatiana Jiménez Domínguez, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y María Teresa Olvera Caballero, integrante de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva REPARE.

Asimismo, participaron, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas y las consejeras electorales Sofía Margarita Sánchez Domínguez, Blanca Estela Parra Chávez y Sofía Martínez De Castro, presidenta e integrantes de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación.

Al respecto, la Magistrada Eva Barrientos Zepeda, dijo que, además de dictaminar resoluciones, las sentencias del TEPJF en materia de VPMG también son didácticas, pues ayudan a transformar a la sociedad, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia, en el que debemos educarnos para no compartir publicaciones que violenten a las mujeres, pues ello nos hace sujetos sancionables.

En su mensaje, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, hizo un llamado para trabajar a favor de la existencia de la igualdad de oportunidades y de derechos entre mujeres y hombres en las esferas pública y privada, libre de cualquier tipo de violencia. El Proceso Electoral 2021 fue el más progresista de la historia al garantizarse diversas acciones afirmativas a favor de la igualdad. Pero no es suficiente, se deben modificar estereotipos y roles que amplían la brecha de género, para no reproducirlos y no normalizarlos”.

La jornada se compuso por dos paneles, en el primero de ellos se abordó la violencia contra las mujeres en razón de género desde una perspectiva interseccional: discapacidad, diversidad sexual, juventudes y autoadscripción indígena. En el segundo, se abordó la responsabilidad social e institucional para erradicar la VPMG. Ambos paneles fueron integrados por mujeres chiapanecas, representantes de la función pública, academia y sociedad civil organizada.

Las panelistas invitadas, coincidieron en que hay sectores vulnerables que aún continúan invisibilizados, estigmatizados o con obstáculos que no les permiten su desarrollo en el ámbito público, como son las mujeres indígenas, las mujeres con alguna discapacidad, las mujeres trans, las mujeres estudiantes. Subrayaron la importancia de dar a la niñez y la adolescencia, las herramientas necesarias para identificar las alertas y establecer límites y buscar apoyo, el desconocimiento nunca será benéfico, la prevención comienza con la información. Asimismo, se afirmó que pese a la validez de las acciones afirmativas de la autoridad electoral; algunos de estos mecanismos han sido utilizados para actos de simulación. Además, el Fiscal Electoral hizo hincapié en el procedimiento de investigación del delito de VPMG y de la necesidad de acreditar cada uno de los elementos que lo componen, por lo que se requiere una minuciosa investigación de los hechos y recabar los datos de prueba suficientes para garantizar la sanción correspondiente.

La consejera Blanca Estela Parra Chávez, señaló que, como Institución, el punto fundamental es abonar durante las temporadas no electorales a la construcción de ciudadanía con enfoque intercultural, con enfoque de género, con enfoque de minorías y con enfoque de no violencia. “Tenemos que ir más allá de los espacios de educación cívica, para transitar a una cultura cívica y ciudadana, y ello lo lograremos con una mirada distinta, con contenidos entendibles, solo así seremos capaces de lograr las estrategias que se requieren para enfrentar este mal”.

En su oportunidad, la consejera Sofía Martínez De Castro, refirió que es urgente la necesidad de incorporar acciones en materia de educación cívica y capacitación de manera permanente, enfocadas a construir una sociedad libre de violencia política como un asunto primordial. “La democracia no se vive solamente en el marco de una elección, sino en cada uno de los días en la vida de cada persona, particularmente de las mujeres, por ello el trabajo de la capacitación apuntará en la dirección adecuada en periodos no electorales”.

La consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, también presidenta del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres, explicó que en la medida en que se comprenda el proceso histórico de lucha de las mujeres y se identifique la violencia de la que son objeto tanto en el ámbito privado como público, se podrán cerrar las brechas de desigualdad. “En el IEPC asumimos el compromiso de seguir garantizando los derechos políticos y electorales de las mujeres, con perspectiva de género, con visión pluricultural y con interseccionalidad”.

Con este foro, el IEPC inició la campaña de los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, por lo que se invita a seguir las redes sociales del instituto para conocer de las actividades posteriores.

