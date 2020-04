Incluso si se alarga alerta sanitaria, ciclo escolar no peligra: SNTE

El Sindicato reconoció que el problema que enfrenta el sector educativo es que no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología, lo cual hace difícil el funcionamiento del programa “Aprende en casa”

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La contingencia sanitaria por el COVID-19 no detendrá el ciclo escolar 2019-2020, pese a la suspensión de actividades académicas de los más de un millón 800 mil estudiantes de los diversos niveles educativos en el estado de Chiapas.

José Luis Escobar Pérez, integrante de la Coordinadora y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE-SNTE), dio a conocer que el ciclo escolar iniciado en agosto del 2019 no se perderá, aunque la alerta sanitaria se extienda hasta mayo o junio como se ha dado a conocer en algunas entidades del país.

Sin embargo, en Chiapas, los docentes y alumnos se enfrentan a un problema que hace difícil continuar con las actividades académicas desde casa; la falta de acceso a una computadora e internet en algunos hogares.

“No podemos hacer clases virtuales con todos los alumnos que si lo pueden hacer en otros países, pues no hay forma de ir sustancialmente, realmente avanzando en los contenidos programáticos… es difícil porque no todos los niños tienen teléfono celular, no todos los niños tienen una tablet, no todas las familias tienen internet”, puntualizó Escobar Pérez.

Será la Secretaría de Educación Pública (SEP) a nivel nacional quien determine la validez o no del ciclo escolar que concluye el próximo 14 de julio.

Cabe hacer mención que en tanto las autoridades educativas mantienen el programa “Aprende en Casa” que continuará hasta que sea posible retomar las clases presenciales en las escuelas por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.