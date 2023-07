Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina

Crisis partidista

Para nadie es un secreto que los partidos políticos están en crisis, sobre todo los de la oposición a Morena; sin embargo este último tampoco se sale de esta categoría, porque al menos en Chiapas pareciera que no crece, que se quedó estancando.

Hay que recordar que Morena apareció en el 2011 e incluso para las elecciones del 2015, luego de que logró ser partido en el 2014, le costó mucho obtener candidatos para poder contender, porque sabían que ir con ellos era sinónimo de perder.

Ahora las cosas son diferentes, al final no deja de ser el partido en el poder y todos quieren ser los que estén contendiendo para un puesto de elección popular por estas siglas, pero ahí lleva la penitencia Movimiento Regeneración Nacional, porque ha logrado llevar como abanderados a los que se ponen en frente, sin importar la cola que arrastran, y como sucedió en el PRD cuando este estaba en su apogeo, recogió todo lo que quiso estar en este instituto político y ahí empezó su acabose.

Morena en Chiapas, dirigido por Carlos Molina, tiene más diferencias políticas al interior del partido, con bandos bastante definidos, como el del líder, el del super delegado José Antonio Aguilar Castillejos, Marcelo Toledo, los que se dicen fundadores, los que llegaron después y los que están por llegar, que no se ocupan en incrementar su militancia, dan por hecho que todos quieren estar ahí, y empiezan a descuidar a la gente, a la base, tal y como sucedió en el PRI, que se sintió tan seguro que cuando se vino a dar cuenta apenas tenía legisladores porque Movimiento Regeneración Nacional con un Andrés Manuel López Obrador en el 2018, no dejó de persistir y arrasó con todo, al grado que ganaron legisladores que nunca hicieron campaña, que nadie los conocía, pero en el 6 de 6 los ayudó la marea.

Ahora empoderados, aún siguen recogiendo personajes que son lo que se dice coloquialmente, sumas que restan, como la última adquisición, el exalcalde de Ixtapa, Roberto Aquiles Aguilar, quien espera a través de Morena volver a ser autoridad municipal.

Sin embargo, queda claro que sin el apoyo del PVEM y del PT, difícilmente logran un triunfo rotundo, por eso es que andan en la danza de la alianza con estos partidos, sobre todo en Chiapas, donde de quedar un candidato flojo, los demás podrían agarrar otro instituto y seguir en la competencia.

Por eso más les vale amarrar a estos partidos para evitar sorpresas, en lo que los aspirantes a ser candidatos le siguen dando vida a Morena para que continue como la primera fuerza política de la entidad.

De los partidos del viejo régimen, sobre todo PRI, PAN; PRD, en la entidad no se visualizan triunfadores, porque para empezar no se ve a nadie que quiera abanderarlos, en tanto los de enfrente llevan muchos, pero muchos meses al final haciendo campaña y una tremenda guerra de espectaculares y bardas.

Los ahora partidos de oposición no se han preocupado por renovar cuadros, rediseñar propuestas que atraigan a la sociedad para que sigan votando por ellos, por eso a nivel nacional se han agrupado y salvo que dejen a Xóchitl Gálvez como candidata, se ve difícil hagan un papel honroso en las próximas elecciones, lo cual les dará un poco de aliento a nivel estatal.

Queda claro que los abusos en el agandalle de candidaturas, los abusos, las malas prácticas de sus líderes tienen actualmente en crisis a estos partidos; Morena debe saber muy bien que es lo que no debe hacer y decirle al PT no lo siga haciendo, porque queda claro que este tipo de situaciones provocó el declive de la oposición, con el PRI con más de 70 años en el poder; un PAN completamente nulo en Chiapas y un PRD que es casi seguro quede sin registro en el siguiente proceso electoral.

Los demás partidos, tanto locales como nacionales, simplemente son lo de menos.

Base de datos…-

La guerra sucia está a todo lo que da en Chiapas desafortunadamente, el miércoles se amaneció com una nota a 8 columnas insinuando que el senador, Eduardo Ramírez era dueño de un departamento de 22 millones de pesos, claro está que se presume corrupción; y por la tarde Tik Tok hizo viral un video donde sacan presuntos trapos al sol del director del IMSS; Zoé Robledo, donde se dan, datos de actividades no licitas en el departamento de adquisición.

Si esto es cuando aún no se ha iniciado, ¿qué será cuando ya se acerque el día de la elección?, y de la guerra de encuestas, mejor ni hablar, al final como dice Adán Augusto López Hernández, sólo sirve para mantener una sonrisa de quien la paga.*