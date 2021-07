Joven con cáncer pide ayuda ciudadana para costear gastos de quimioterapia

Fernando tiene ganas de vivir, viajar, estudiar y hacer su vida como cualquier joven de su edad, sin embargo, necesita el apoyo de todas y todos para poder continuar recibiendo su tratamiento

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Fernando Del Carmen García Vázquez, es un joven de tan sólo 19 años de edad, y a su corta edad, ha luchado durante dos años contra el cáncer testicular, mismo que se ha expandido a diferentes partes de su cuerpo, y aunque desde su diagnóstico le aseguraron que tenía pocas probabilidades de vida, tras un año de recibir quimioterapias ha visto evolucionar positivamente su salud, pero este avance ha sido principalmente por las ganas que tiene de seguir viviendo.

“Yo estaba muy hinchado, decaído, una vez me dijo el doctor que no iba a hacer nada porque el cáncer estaba muy avanzado, pero yo supliqué a Dios y pedí que me diera la fortaleza y que sí hubiera cómo pudiera salir adelante, gracias a él sigo contándolo todavía”, dijo Fernando.

Fernando originario de municipio de Venustiano Carranza, debido a la complicada situación económica que atraviesa su familia, decidió hacer una publicación dirigida a su ídolo el Canelo Álvarez, pues cada tratamiento de quimioterapia al que semanalmente tiene que someterse les cuesta 20 mil pesos, gastos que ellos tienen que solventar al no contar con apoyo de alguna institución médica, pues, por su edad no pudo ingresar al Hospital Pediátrico.

“Cuando me enfermé tenía 17 años, ya estaba por cumplir 18 pero no pude ingresar al pediátrico, y me tuvieron que mandar al Gómez Maza, ahí nos brindan el apoyo, el servicio de todo lo que es la canalizada, cuidado del paciente, pero lo que son compra de medicamentos mis papás lo hacen, es el gasto que ellos tienen”.

Fernando tiene ganas de vivir, viajar, estudiar y hacer su vida como cualquier joven de su edad, sin embargo, necesita el apoyo de todas y todos para poder continuar recibiendo su tratamiento, por ello, pide a la ciudadanía que desee apoyarlo, contactarse con él a través de su perfil en Facebook en donde podrá proporcionar un número de cuenta a quien guste donar, sin embargo, tampoco pierde la esperanza de que este mensaje llegue al boxeador mexicano Canelo Álvarez y éste pueda conocer su caso y apoyarlo.

Para contactar a Fernando y conocer su caso, pone a disposición su número: 992 113 8677 o su perfil de Facebook: Fernando Del Carmen Garcia Vasquez.