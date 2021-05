Katy Aguiar, cambiar la forma de hacer política desde la paridad de género

Elvira Catalina Aguilar Álvarez, mejor conocida como Katy Aguiar, es la única mujer y una de las dos más jóvenes de los 14 contendientes que se registraron para ocupar la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. En esta entrevista plática sobre su proyecto de gobierno

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Cuando inició el 2021 tenía la certeza que participaría en el proceso electoral, pero nunca imaginó que sería como candidata a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. La candidatura que tenía prevista el Partido del Trabajo (PT) no prosperó así que ella fue llamada de último momento.

Elvira Catalina Aguilar Álvarez, mejor conocida como Katy Aguiar, es la única mujer y una de las dos más jóvenes de los 14 contendientes que se registraron para ocupar la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. A pesar de la paridad de género, los partidos políticos no designaron candidatas mujeres en los principales municipios de la entidad.

“La candidatura se dio unos días antes de los registros. Hugo Roblero (quien estaba considerado como candidato) no renunció a tiempo a su anterior cargo así que me propusieron. Pensé que hemos luchado mucho como mujeres y como jóvenes por los espacios así que acepté, porque si no era yo, iba ser cualquier persona que también iba a llegar con la misma anticipación que yo” explica la joven candidata.

A pesar que la entrevista se realizó por medio de una plataforma en línea, Katy se muestra cercana, es de las que sonríen con facilidad y tiene un trato amable. Aunque es joven, para ella las campañas políticas no son cosa nueva. Su madre es una de las fundadoras del Partido del Trabajo en Chiapas, Sonia Catalina Álvarez. Desde pequeña la participación política partidaria ha sido cosa común en su vida.

En un proceso electoral en donde la mayoría de los candidatos no militan en los partidos que los postulan, ella es una excepción, desde hace 15 años forma parte del Partido del Trabajo.

“Había renunciado a mi trabajo porque quería participar de lleno en el proceso electoral, pero mi idea era acompañar al candidato que fuera del partido”.

¿Cómo ha sido hacer campaña en pandemia?

A nivel estatal el partido tiene de presupuesto alrededor de tres millones y medio de pesos, pero somos 105 candidatos, lo que nos toca es nada. Estamos caminando con lo que hay, hemos tocado muchas puertas, pero hemos sido muy cuidadosos de seguir con los lineamientos del IEPC porque no podemos arriesgarnos a que nos multen.

Según el estudio de opinión “Construcción de Ciudadanía y Ciudadanía digital” realizado por el Instituto de Investigación Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) el 60 por ciento de las y los chiapanecos no les interesa informarse de lo que sucede en la política; el 58 por ciento considera que los políticos contribuyen muy poco o nada a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, y el 62 por ciento confía poco en los resultados de las elecciones.

Hacer campaña en este contexto no es fácil para una mujer de joven edad y con un perfil poco conocido.

“Sí me he encontrado mucha resistencia en las calles. La política no es mala, creo que hay personajes que han sido malos. No todos traemos la misma forma de hacer política, nosotros no venimos regalando nada, tirando recursos, coaccionando el voto, eso creo que ha permeado para que la gente se fastidie “ahí te van tus dos kilos de tortillas” dicen algunos como que si eso fuera hacer política. Sin embargo también me he encontrado a personas que están abiertas que hayan propuestas nuevas, que están cansadas de ver los mismos rostros”.

¿Cuál consideras que es el gran pendiente de la ciudad?

La seguridad y el fortalecimiento económico. Tiene que haber un plan integral que considere la cultura, los deportes, el crecimiento ordenado de la ciudad, el respeto a las reservas naturales. Hay cosas que ya no se soportan en la ciudad.

¿Cuál es la obra pública urgente de Tuxtla?

En todas las colonias hay un problema de agua. Falta tuberías, no llega el agua, la bomba no aguanta. Es un problema que debe de ser atendido, el tema de las fugas me parece una negligencia terrible, hay un asunto de estrés hídrico, un problema real de desabasto.

La candidata también señala como una de sus propuestas ampliar uno de los mercados del centro de la ciudad por medio de un segundo piso, crear mercados itinerantes en las colonias que le permita al ambulantaje ofrecer sus productos sin que se conviertan en una competencia desleal para las y los locatarios de los mercados “necesitamos liberar un poco el centro” dice.

Para solucionar estos problemas se necesitan recursos y gobernabilidad. ¿Cómo lograrlo cuando en el Ayuntamiento de Tuxtla tiene nueve sindicatos y una deuda pública heredada que no se ha terminado de pagar?

Sé que existe un frente de siete sindicatos contra Carlos Morales. Tuve un acercamiento con ellos y me dijeron que se les había cerrado muchas puertas en esta administración. El tema de los trabajadores debe de ser abordado desde los derechos humanos y laborales, considerar la inflación para los incrementos, incentivos y bonos, estar abiertos al diálogo. Creo que por la casa debemos de empezar a ser una ciudad abierta al diálogo e incluyente.

De la deuda que tiene Tuxtla Gutiérrez, la candidata reconoció que no tiene las cifras precisas, y que es un problema con el que tendrá que lidiar de llegar a la presidencia municipal.

Me decía que uno de sus ejes principales de gobierno será la seguridad. ¿Cuáles son sus propuestas en este tema?

Para empezar el eliminar estas prácticas de “cuotas”, combatir la corrupción, que los policías realmente se preocupen de vigilar las calles, que exista un programa de control de confianza, cursos y talleres con fortalecimiento en perspectiva de género. Implementar un programa de “ciudadano encubierto” para que se vigile a la policía.

¿A qué se refiere con sistema de cuotas?

Hemos recibido denuncias de que los jefes de los policías les piden cubrir cuotas económicas, entonces, eso ocasiona que los policías se vuelvan extorsionadores que en vez de cuidar a la ciudadanía hasta lleguen a sacarles sus pertenencias.

Katy Aguiar en diferentes ocasiones se ha manifestado como feminista. Es la única de los candidatos, que fueron entrevistados, que habló antes de que se le preguntara sobre la violencia en contra de las mujeres en Tuxtla Gutiérrez, y la alerta de género que tiene la ciudad al igual que otros seis municipios.

“La violencia contra las mujeres es multicausal y multifactorial, es necesario invertir en varios temas para poder avanzar, hay que mejorar mucho el sistema policial, atender la violencia de género. La ciudadanía tampoco sabe qué hacer cuando es testigo de que hay violencia en una casa por eso pienso que también se tienen que fortalecer los comités de las colonias, y dar información sobre el tema. Hay que impulsar la economía de las mujeres eso ayuda que salgan de los círculos de violencia”.

Algunas de las preguntas que le he planteado fueron realizadas por ciudadanos y ciudadanas por medio de Facebook, y me llamo la atención la preocupación que hay en temas como movilidad urbana y medio ambiente. ¿Qué propuestas tiene en ese tema?

Creo que es necesario incentivar otros tipos de forma de movilizarnos. Las ciclovías que hay son reducidas y peligrosas. Los automovilistas invaden los ciclovías. La cultura vial en Tuxtla, sobre todo del transporte público, es de manejar a la ofensiva, y esto pone en riesgo la vida de los ciclistas y motociclistas. También es necesario hablar de los puentes peatonales que son absolutamente necesarios, pero no cómo están diseñados, se requieren puentes con rampas, iluminados, que estén para ayudar al peatón.

Respecto al medio ambiente, lo he dicho en varias ocasiones, y es que ya no necesitamos tantas calles con pavimentación de concreto hidráulico, hay que permitir que la tierra respire. Hay que plantar más árboles en las calles, árboles que no dañen tuberías.

Estamos recorriendo las colonias y hay muchas quejas de la gente que nos dice que supuestamente les dicen que su calle ya había sido pavimentada, pero realmente no lo está. Este es un problema de corrupción.

Durante la entrevista ha mencionado en más de una ocasión el tema de la corrupción. ¿Qué va hacer en el tema de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana?

Yo participé en el tema de transparencia (fue funcionaria en el Instituto de Acceso a la Información Pública), creo que hace falta mucho por hacer. Se necesitan campañas exhaustivas para promover el derecho al acceso a la información, que se encuentren con un gobierno abierto, dejar de ver como un contricante a la ciudadanía, brindar información, totalmente abierto el Ayuntamiento.

La aspirante a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez habla de impulsar la cultura y las artes como una estrategia de reactivación económica por medio del turismo, pero también como forma de combatir problemas sociales entre las juventudes.

¿De llegarle a favorecer las votaciones, cómo sería su gabinete?

Será de personas que son profesionales en cada tema. Un gabinete paritario, sin duda, inclusive buscaré que sea conformado en su mayoría por mujeres. Un gabinete que no solo sean amigos, sino personas honestas, que tenga consciencia de los derechos humanos, que tengan una perspectiva social y trabajo en la calle, que sepan tocar tierra.

¿Y qué va a pasar si no llega a la presidencia municipal?

Tengo 15 años militando en el PT y ahí seguiré con mi participación desde la sociedad civil. No tengo, por ahora, impedimentos laborales así que seguiré buscando fortalecer las estructuras de mujeres y jóvenes.

Si la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez se llegará por una línea sucesoria como la monarquía, Katy Aguiar estaría, en un escenario favorable, a tres lugares de llegar a ocupar el puesto. Una regiduría, en cambio, no se ve tan distante. Se ha preocupado por tener presencia, aprovechado cada espacio y aunque en muchas áreas es evidente que le hace falta experiencia, en otras, tiene claro qué decir, es de fácil conversación y se nota interesada por aprender.

La presidencia de Tuxtla se gana por elección popular así que todos los votos le ayudan a esta candidata para llegar al Ayuntamiento ya sea como alcaldesa o lograr poner algunos temas en la agenda del gobierno municipal como regidora. La ciudadanía lo decidirá el 06 de junio.