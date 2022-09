La banda Yok’el Jk’umaltik busca inmortalizar la lengua tojol-ab’al a través del reggae y el ska

La vocalista del grupo, Brisa Aguilar, explica que Yok’el Jk’umaltik surgió a partir de un proyecto académico de Jorge Luis Cruz, tecladista de la agrupación, quien en 2015 estaba por concluir sus estudios en la Universidad Intercultural de Chiapas

Aquínoticias Staff

Nacida como un proyecto de preservación de la lengua tojol-ab’al, la agrupación chiapaneca Yok’el Jk’umaltik (El Sonido de la palabra) mezcla ritmos de reggae y ska para presentar esta lengua originaria a todo México.

En entrevista, la vocalista del grupo, Brisa Aguilar, explica que Yok’el Jk’umaltik surgió a partir de un proyecto académico de Jorge Luis Cruz, tecladista de la agrupación, quien en 2015 estaba por concluir sus estudios en la Universidad Intercultural de Chiapas.

“En una de sus clases le pidieron que desarrollara un proyecto para impulsar la lengua tojol-ab’al a través de algo. Al principio formaron un coro y comenzaron a tocar y a cantar; pero, les gustó eso de andar tocando, en la escuela, en eventos y ferias. Al principio no tenía nombre, pero al darse cuenta que les gustaba mucho lo que estaban haciendo, comenzaron a armar de manera profesional la banda”, comenta.

Asimismo, agrega, una de las principales motivaciones de los integrantes de Yok’el Jk’umaltik es la vinculación comunitaria y el fortalecimiento de la cultura y de su lengua materna por medio de la creación musical.

“Las canciones son letras de poemas o composiciones de los mismos integrantes y dentro de los mensajes se pueden escuchar cosas de amor y desamor, pero creo que algo que resalta en las letras que cantamos es el orgullo por los pueblos indígenas y la defensa de los derechos de nuestras comunidades”, refiere la cantante.

De esta manera, dice, la música potencializa los esfuerzos contra el fenómeno de la muerte de las lenguas, pues la agrupación trabaja de manera colaborativa por ella y con el objetivo de devolverle su majestuosidad.

Para Brisa Aguilar, también es muy importante resaltar que la agrupación trabaja muy de cerca con escuelas musicales comunitarias, en donde se forman las y los músicos, compositores y maestros que a la larga replican estos conocimientos.

Admite que el camino no ha sido sencillo, pues a pesar de que la labor de la agrupación es de preservar las lenguas originarias, en algunas ocasiones han recibido críticas por parte de las mismas comunidades indígenas.

“Algunas personas han sido muy críticas con lo que proponemos, pues como bien dicen ‘nadie es profeta en su tierra’. Los mismos tojol hablantes son los más duros en sus críticas, nos dicen que no es la música para esas letras, o incluso personas nos han preguntado si no nos da vergüenza andar cantando en lenguas indígenas, pero en la agrupación no bajamos la guardia y seguimos trabajando por crear más música de nuestros pueblos”, afirma.

Yok’el Jk’umaltik (El Sonido de la palabra) se ha presentado en diversos escenarios del estado de Chiapas. Actualmente, se integra por Jorge Luis Cruz Pérez en el teclado, Julio Cesar Zambrano Tovar en el tambor tradicional y sonajas, Martín de Jesús de la Rosa Cruz toca el bajo eléctrico, Brisa Aguilar Hernández en la voz, Jhony Darinel Flores Gómez en el saxofón, Armando David Lara Enrique en la batería, Kevin Daniel Gómez Meza en la guitarra y Luis Alberto Cruz Ramos en el trombón.

Para conocer más sobre la agrupación, se puede visitar su perfil de Facebook en facebook.com/korotojolabal