La culpa no es de la tarjeta, sino del inexperto que se ensarta

Una mala planeación financiera y el exceder la capacidad de pago ponen en aprietos a cerca del 80 por ciento de la juventud. El mercado ofrece hasta 130 opciones de plásticos, pero no todos funcionan igual, alertan expertos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Cerca del 80 por ciento de jóvenes que adquieren una tarjeta bancaria o departamental, enfrentan problemas financieros, al desconocer el correcto uso de ellas, ya que no tienen adecuada planeación financiera y no saben cuál es su capacidad de pago.

Benjamín Pineda, coordinador de gestión empresarial de la secretaria de economía municipal, dijo que aunque todas las tarjetas sirven para lo mismo, no todas son iguales y eso es lo que las juventudes desconocen.

Cada tarjeta tiene características adecuadas para un usuario en particular. El mercado ofrece cerca de 130 opciones, considerando tarjetas bancarias y comerciales.

“No saben qué tasa de interés maneja el banco, pagos anuales, comisiones, lo ideal es que los jóvenes vayan a solicitar una tarjeta, se fijen en el tema del CAT, que viene todo incluido que son comisiones e intereses, normalmente lo manejan como promedio en todas las entidades bancarias por obligación, pero se puede hacer personalizado”.

El experto en economía indicó que las tarjetas son una herramienta muy útil, siempre y cuando se usen de forma adecuada, ya que se pueden financiar artículos que normalmente no se podrían comprar al momento, como electrodomésticos, muebles, pagar un viaje, entre otras cosas.

Recomendó tener una adecuada planeación financiera y saber cuál es tu capacidad de pago y endeudamiento.