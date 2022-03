Lalito cumple una década desaparecido; madre denuncia que autoridades hasta traspapelaron el caso

El 21 de enero de 2022, se cumplieron diez años de la búsqueda de Eduardo Meza Guillén, Lalito, el niño de seis años que fuera sustraído mientras jugaba canicas afuera de su casa en la colonia Francisco I. Madero de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El 21 de enero de 2022, se cumplieron diez años de la búsqueda de Eduardo Meza Guillén, Lalito, el niño de seis años que fuera sustraído mientras jugaba canicas afuera de su casa en la colonia Francisco I. Madero de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez… este 21 de marzo, cumpliría 16 años de edad.

Era un sábado 21 de enero del año 2012, cuando Lalito desapareció mientras jugaba canicas en la banqueta de su casa.

Su familia, vecinos y su madre, María Alicia Guillén Hernández no han dejado de caminar, de volantear, de realizar la búsqueda del menor; búsqueda que la ha llevado a recorrer todo el país, sin contar con el apoyo de la FGE.

“Estoy sola, me da coraje que no pueden ayudarme a buscar a mi hijo y esta situación no la enfrento sólo yo, somos todas, todas las que tenemos hijos desaparecidos, nos sentimos frustradas, no hay autoridad que digan vamos a buscarlo”.

La señora Alicia, ha tenido que enfrentar una doble angustia, pues recientemente fue diagnosticada con cáncer de mama, pero esto, no detendrá su lucha y este viernes 18 de marzo, después de acudir a la FGR en la Ciudad de México, marchará para dar a conocer el caso.

Asimismo, denunció la falta de interés de las autoridades en Chiapas, pues incluso mencionó ya no encuentran el expediente del caso, pues tras 10 años éste ha quedado traspapelado.

Ante estas omisiones decidió formar parte de la Red de Madres Buscando a sus Hijos, una organización civil a nivel nacional que se ha especializado en buscar a sus familias desaparecidas.

“Me pudieron haber arrebatado de mis brazos a mi hijo, de esta mesa donde comíamos, pero no de mi corazón, ni de mi mente, de eso jamás podrán hacerlo”.

De acuerdo a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración con la información proporcionada por las fiscalías estatales y la FGR, el número de reportes de personas desaparecidas o no localizadas alcanza la cifra de 85 mil 006 personas en el periodo 2006 – al 7 de abril de 2021.

Asimismo, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez apuntó en la conferencia mañanera de este jueves 17 de marzo de 2021, que, existen poco más de 50 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y fosas comunes del país, en donde 10 estados, concentran el 80 por ciento.

“Desde el año 2019 un ejercicio para levantar un censo de cuerpos humanos y los que se encontraban tanto en centros forenses como en las fosas comunes en un ejercicio conjunto con FGR donde en se momento registramos a 37 mil personas sin identificar, 8 mil de las cuales se encontraban en los servicios forenses y el resto en fosas comunes”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos.