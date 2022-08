Macario Núñez, adulto mayor con discapacidad trabaja diariamente en la vía pública

En nuestro país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Macario Núñez Estrada, es uno de los más de seis millones de adultos mayores que deben trabajar para mantenerse o mantener su hogar. Él se gana la vida en la vía pública; pues ayuda a ciudadanos a colocar sus placas luego de que éstas les han sido entregadas tras haber pagado la multa correspondiente.

Lo peculiar de don Macario es que pese a tener una discapacidad en todo su brazo izquierdo desde su nacimiento, él se las ingenia para laborar y aunque muchas veces ha sido subestimado por dicho problema, él demuestra que ninguna condición le ha impedido poder trabajar y ganarse la vida de manera honrada.

“Muchas personas se equivocan porque piensan que no puedo hacer nada con mi brazo, para eso tengo los dos, para hacer mi trabajo”.

Don Macario (quien no tiene familia, vive solo) de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde acude a su lugar de trabajo fuera de las oficinas de la Secretaría de Tránsito municipal, sin embargo, han sido tiempos difíciles, pero gracias a la relación que ha entablado con la ciudadanía y principalmente con elementos de tránsito, ha podido salir adelante.

“Aquí me han apoyado los policías, los días que no tuve trabajo me ayudaban, me daban para la alimentación”.

Aunque no es un sueldo fijo, don Macario diariamente gana entre 200 a 300 pesos, con lo que puede solventar gastos pequeños, sin embargo, lo que lo ayuda a pagar su renta o gastos mayores es el apoyo que recibe bimestralmente por parte del gobierno federal.

“Busquen en qué emplear su tiempo porque yo he hecho esfuerzos para conseguir mi trabajo acá, pero gracias a esto me gano el pan de cada día”.

