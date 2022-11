Mínimas sanciones a violentadores de mujeres por falta de perspectiva de género

Fernando N recibió sentencia condenatoria de tres años de prisión por el delito de acoso sexual y una multa de 4 mil 811 pesos, se pedía que fuera juzgado por feminicidio

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El pasado 25 de noviembre, fecha en que se conmemoró el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en donde informaba que habrían obtenido sentencia condenatoria de tres años de prisión para el médico Fernando N., quien era acusado por ser el presunto feminicida de la médica pasante de la Unach, Mariana Sánchez Dávalos, quien fuera asesinada en noviembre del 2020.

La sentencia emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento Región Tres, se hizo tras la valoración de pruebas desahogadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer, sin embargo, el delito del que se le acusó fue de acoso sexual y no feminicidio, lo que le hizo acreedor a una pena de tan sólo tres años de prisión y una multa de 50 UMAS, equivalente a 4 mil 811 pesos.

Lo anterior, causó reacciones entre grupos feministas, familiares víctimas de feminicidios e incluso, del mismo Congreso del Estado, quienes señalaron que se siguen realizando procesos sin perspectiva de género.

“Pedimos investigaciones fuertes, con perspectiva de género, con protocolos de feminicidios para que éstas puedan sostenerse”, pidió Elizabeth Escobedo, diputada y presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia.

En México, de acuerdo al Inegi, 4 de cada 10 ciudadanos no confían en las instituciones de procuración de justicia. En 2021, el 43 por ciento de las personas de 18 años y más en el país dijo que no confía en las instituciones estatales de procuración de justicia, motivo por el cual no denuncian.

“El día de acción global en contra de violencia contra mujeres, se den este tipo de sentencias en donde para nada se está castigando al culpable del delito, claro, Mariana fue acosada, pero también fue asesinada, así que exigimos la investigación por feminicidio continúe”, pidió Aless Muñoz, integrante de la colectiva “Me cuidan mis amigas”.