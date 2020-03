Monitoreo de coronavirus en Chiapas: sin nuevos casos

Paciente y contactos permanecen en aislamiento voluntario sin presentar síntomas; la Secretaría de Salud exhorta a la población a seguir las recomendaciones para evitar contagios

Aquínoticias Staff

Tras haberse registrado el primer caso importado de coronavirus (COVID-19) en Chiapas, la Secretaría de Salud del estado informa que tanto la portadora como los contactos continúan sin presentar síntomas y se encuentran en monitoreo diario.

La dependencia estatal reitera que como parte del protocolo de mitigación, se mantiene el periodo de vigilancia epidemiológica, hasta cumplir los 14 días que establecen los lineamientos, por lo que permanecen en aislamiento voluntario domiciliario.

Cabe destacar que la Secretaría de Salud del estado cuenta con uno de los mejores Laboratorios de Salud Pública del país, el cual detectó de manera rápida y oportuna el primer caso de COVID-19.

Se exhorta a la población a seguir las recomendaciones de lavarse las manos con agua y jabón; estornudar y toser correctamente, cubriendo la boca con un pañuelo desechable y tirarlo a la basura, no usar las manos o bien utilizar el ángulo interno del brazo; y quedarse en casa si se padece alguna infección respiratoria.

Además de evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; y en caso de tos o fiebre, acudir a la unidad de salud más cercana y no automedicarse.