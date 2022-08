Mujeres indígenas y sus espacios de resistencia desde el legado zapatista

Berenice Chavarria Tenorio / Cimac Noticias

La colectividad y resistencia como forma de sobrevivir: ese ha sido el espíritu que atiborra las almas de decenas de mujeres y niñas indígenas zapatistas, quienes por años han luchado y abrazado la rebeldía. Ellas han protagonizado luchas por sus derechos y abrieron espacios al diálogo, para que las voces de todas fuesen escuchadas y sus exigencias sigan los caminos del bien común.

Caracoles zapatistas, espacios de resistencia

Fue el 9 de agosto de 2003 cuando se dio a conocer la creación del primer caracol zapatista, llamado hoy “caracol de resistencia y rebeldía por la humanidad”. El mismo día que se conmemora -como cada año desde 1995- el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.

Estos espacios son articulados entre sí y buscan imponer caminos de paz, dejando a un lado las oligarquías locales que por años silenciaron y reprimieron a las comunidades originarias. En los caracoles se cuenta con escuelas, auditorios, explanadas para lugares de reuniones masivas, y oficinas donde resuelven sus autoridades autónomas.

Actualmente hay 12 caracoles, ubicados en las regiones indígenas del estado de Chiapas. En dichos lugares converge la idea de una vida digna para mujeres, niños, niñas y todas las personas que luchan.

Mujeres, libertad y rebeldía

Desde hace años, las mujeres fueron incorporadas a la lucha revolucionaria, “sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución”, destaca el portal Enlace Zapatista.

Su adhesión a la lucha las llevó a crear la Ley Revolucionaria de Mujeres en 1993, en la cual se establece que:

De esta forma, los años de opresión que vivieron otras mujeres, quedarían en el olvido para otras tantas.

“Cuentan nuestras mamás, nuestras ancianas, nuestras hermanas que la vida de una niña antes del 94 era muy difícil porque no nos tomaban en cuenta, sí tenemos dignidad como niñas”, contó María a la colectiva feminista Luchadoras durante el Encuentro de Mujeres La comandanta Ramona, realizado en diciembre de 2007.

Las palabras de María fueron respaldadas por Rosalinda, mujer zapatista del caracol de La Garrucha, quien recordó la historia que las llevó a convertirse en milicianas.

“No había respeto por las mujeres, no nos tomaban en cuenta por ser mujer, decían que solo los hombres tienen derecho. Hasta nuestros padres nos decían que como mujeres no valemos nada, nos taparon nuestros derechos, nos los quitaron. Antes cuando no había la organización, no teníamos la libertad para salir a participar, ni derechos a tener cargo (…) Lo hombres se burlaban de las mujeres y decían que no sabíamos hablar, no teníamos derecho ni salir a la calle, estábamos encerradas en nuestras casas, las mujeres sólo trabajan en la cocina en cuidar a los hijos y los animales”.