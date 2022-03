Ni un descuento ocasional: paseo al Cañón del Sumidero será corto, pero costará lo mismo

Pese a que turistas no podrán realizar el recorrido de 32 kilómetros, lancheros no planean ofrecer descuentos

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Lancheros que se encuentran en el malecón de Chiapa de Corzo y que realizan entre 12 a 15 recorridos diarios al Parque Nacional del Cañón del Sumidero suspendieron durante día y medio sus actividades, generando una pérdida -promedio- entre 49 a 60 mil pesos, tomando en cuenta que el cobro por paseo es de 275 por persona, en lanchas con capacidad para 15 paseantes.

Y aunque la determinación de reabrir de manera parcial este destino es una buena noticia, no lo sería para las y los turistas quienes pagan dicha cantidad para el recorrido completo, no obstante, tendrían que pagar el mismo precio por la mitad del paseo, pues hasta el momento, lancheros no han determinado disminuir costos.

“Limitar los recorridos no nos afecta, porque de alguna manera estamos trabajando, pero al turista le pega directamente porque no ve todo el recorrido y el costo del viaje es completo no se les hace descuento.

A nosotros detener un día las actividades nos impacta en la economía familiar porque compañeros lancheros no salieron hoy a hacer recorridos y estamos aquí varados sin hacer nada y aunque no dejamos de recibir nuestro sueldo, no contamos con las propinas de paseantes”, dijo Francisco Javier Chacón, encargado de una cooperativa de lancheros en el malecón de Chiapa de Corzo.

Cabe recordar que, el turismo sólo podrá transitar de 18 a 19 kilómetros de Chiapa de Corzo al lugar del deslave, cuando en total son 32 kilómetros de recorrido.