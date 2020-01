Padres, alerta ante cambios en comportamiento de menores

De acuerdo a la especialista Ariadna Santiago, es importante que las familias pongan especial atención a las conductas, especialmente en adolescentes para atenderlas a tiempo en caso de ser requerido

“Tenemos que enfocarnos en los vínculos que establecemos, puede haber factores previos que nos daban señales de que algo no estaba fluyendo de manera adecuada, pero a veces lo damos por hecho o no tomamos importancia a ciertos comportamientos”, aseguró Ariadna Santiago, psicoterapeuta y docente de la licenciatura en psicología de la Unicach.

Lo anterior, al cuestionarle sobre los comportamientos previos que tiene una persona –sobre todo, un menor de edad- que decide atentar contra su vida o la de otros.

En este sentido, la especialista aseguró que es importante que las familias observen a los menores, especialmente cuando están en la etapa de la adolescencia, ya que es cuando se presentan conductas diferentes a lo socialmente esperado, pero que no siempre es un indicador para alarmarse.

Sin embargo, si el menor tiene problemas para relacionarse con otros, sus estados de ánimo son muy variados, presentan irritabilidad, tristeza, disminución del interés por actividades y autoestima baja, es importante acudir con un especialista y platicar el problema.

“El diagnóstico y tratamiento de los niños con depresión debe realizarse por parte de un equipo de profesionales, es un problema frecuente, pero con tratamiento se pueden obtener resultados”, dijo Ariadna Santiago.

Detalló que es de suma importancia tener un trabajo coordinado con los padres para conseguir solucionar el problema y que los diagnósticos deben realizarse mediante entrevista clínica, emplearse técnicas específicas, tanto verbales como no verbales, debido a la existencia de limitaciones de niñas, niños y adolescentes.