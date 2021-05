Pesadilla vial por las obras que se realizan en Tuxtla

Las afectaciones también son para los vecinos que habitan en las calles que han servido como vialidades alternas

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En las últimas semanas, Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en la pesadilla de los automovilistas, debido a las múltiples manifestaciones y obras que actualmente se están realizando, motivo por el cual avenidas importantes se encuentran cerradas.

Por ello, obligadamente deben tomar otras vialidades que no siempre resultan ser las mejores, pues las calles no están en óptimas condiciones, pero, además, en las horas pico se convierten en un caos vial. Este es el caso de las avenidas y calles del lado sur poniente –principalmente- o las avenidas aledañas al primer cuadro de la ciudad.

Sin embargo, este no es un problema exclusivo de los automovilistas, las afectaciones también son para los vecinos que habitan en estas calles que han servido como vialidades alternas, incluso habitantes de la 8ª poniente sur, se quedaron sin energía eléctrica, debido a que un camión que trabaja en la obra del libramiento sur, derribó el cableado.

Para otros habitantes, el cambio de rutas o vías alternas ha generado molestias en la cotidianidad de sus actividades.

“A mí me afecta mucho y a toda mi familia, porque realmente el ruido de la máquina no deja dormir, destruyeron los árboles que nos daban frescura. El polvo y tráfico en la 8 poniente… son cosas de gobierno, lo hacen y no les interesa que la ciudadanía esté de acuerdo o no, lo más lógico es que hubieran hecho un puente”, denunció Arturo González Pérez, vecino de la 8ª poniente sur.

Además, hay quienes refieren que la falta de control de unidades de carga ha afectado la infraestructura vial, como el sistema eléctrico.

“Están pasando camiones muy grandes y se están echando los cables de la calle, se quedaron sin luz los vecinos de enfrente, Comisión no respondió y tuvieron que pagarlo las personas”, declaró José Luis Ruiz Aguilar, quien tiene una negocio de imprenta sobre la 8ª poniente entre 14 y 13 sur, quien también reconoció que las y los automovilistas tendrán beneficios a largo plazo con la nueva obra que se realiza.