Piden apoyo para familias desplazadas por conflictos armados en la región Altos

La asociación Cáritas de San Cristóbal de Las Casas y de Tuxtla Gutiérrez solicita a la ciudadanía en general ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan. Te contamos cómo ser parte de esta iniciativa

Lucero Natarén / Aquínoticias

Los conflictos armados que imperan en la zona Altos de Chiapas han cobrado vidas y también ha desplazado a miles de personas que huyen de sus hogares, muchas veces, sin nada. Derivado del conflicto más reciente (7 de julio de 2021) en Pantelhó y comunidades cercanas de Chenalhó, la asociación Cáritas de San Cristóbal de Las Casas, la parroquia de Chenalhó y Cáritas de Tuxtla Gutiérrez solicitan ayuda de la ciudadanía en general para proveer de insumos y alimentos a niñas, niños y personas adultas mayores que requieren ayuda con urgencia.

Se requiere de avena, arroz, frijol, sal, azúcar, aceite, harina de maíz, galletas, frutas diversas (naranjas, manzanas, guineos), verduras (jitomate, cebolla, calabazas, zanahorias, cilantro), café, además de ollas grandes, utensilios de cocina (cucharones, cuchillos), platos, tazas y cubiertos (cucharas).

Los insumos se proveerán a personas que buscaron refugio en San Cristóbal de Las Casas y carecen de lo indispensable, por ello, hacen un llamado a la población para donar los siguientes insumos en especie, o en su caso, donar a través de una cuenta bancaria, pues, aunque las autoridades indican que están brindando ayuda, esta no ha llegado a todas las personas.

Es importante resaltar que, debido a que la solución a estos conflictos y la reparación del daño es posible no se dé pronto, Cáritas San Cristóbal de Las Casas indicó que los donativos no tienen una fecha límite, pues el objetivo de recibir sus aportaciones es que las personas desplazadas reciben alimentos en esta emergencia humanitaria.

Quienes deseen apoyar con insumos en especie desde San Cristóbal de Las Casas pueden llevarlo al Comedor de La Caridad, ubicado en Calzada Manuel Velasco N°. 52, Colonia La Isla, cerca de la iglesia de Santa Cecilia, en horario de atención de 9 am a 9 pm o a Cáritas San Cristóbal, ubicado en Prolongación Benito Juárez No. 8 Colonia Maestros de México. Entre primera y segunda cerrada Las Carretas, de 9 AM a 5 pm.

Las personas de Tuxtla Gutiérrez pueden acudir a la sede de Cáritas Tuxtla Gutiérrez o hacer una donación a la cuenta Banorte 0642624985, CLABE: 07213000642649855.

Cabe destacar que los hechos violentos en Pantelhó, producto del enfrentamiento armado entre grupos de autodefensas comunitarias y células del crimen organizado, provocaron el desplazamiento de comunidades enteras que buscaban refugios para protegerse de las agresiones (no sólo de ese municipio sino también de Chenalhó). Según las cifras, murieron en ese conflicto alrededor de 26 personas, dejando un aproximado de 40 heridos y más de 2 mil desplazados.