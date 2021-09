Piden sentencia ejemplar para feminicida de enfermera Yuri

La Red de Familias de Víctimas de Feminicidio, detalló que tres feminicidas han sido liberados en Chiapas, y hasta el momento las familias no han alcanzado justicia

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

A más de cuatro años del feminicidio de la enfermera de 21 años Yuri Lisset Méndez Trejo, finalmente el autor material de este crimen recibirá sentencia.

La madre de Yuri, Yamili Trejo Arrazate, pidió una sentencia ejemplar, luego de que el cuerpo de su hija fuera hallado embolsado en el tramo carretero que comunica a Tuxtla Gutiérrez con Ocozocoautla en 2016.

“Mi vida completa, mataron, me acabaron, me destruyeron y yo no pedí estar acá, a mí el asesino de mi hija me puso en este lugar”, lamentó.

Selene Domínguez, integrante de la Red de Familias de Víctimas de Feminicidio, detalló que tres feminicidas han sido liberados en Chiapas, y hasta el momento las familias no han alcanzado justicia.

“Tenemos una carpeta de investigación firme, están los testigos. Cinco años ya casi de caminar, exigimos verdad, la familia no ha tenido la oportunidad de conocer la verdad”, explicó.

Iván «N», era amigo de Yuri, salieron a cenar el 23 de noviembre del 2016, el 24 de noviembre la madre de la víctima recibió mensajes donde le exigían tres millones de pesos de rescate por su hija, sin embargo, las autoridades de la Fiscalía Antisecuestros no iniciaron investigaciones, ya que tenían que pasar 72 horas.

Fue el 25 de noviembre que un voceador gritaba afuera de la casa de la familia y expresaba que en ese lugar era el domicilio de la enfermera que había sido asesinada y fue en ese momento que se enteraron del brutal crimen.

Hoy, con dificultades de salud, la madre de Yuri, sostiene que el asesinato de su hija le arrancó la vida por completo.