Pierden su registro cinco partidos políticos en Chiapas

Se van Nueva Alianza, Popular Chiapaneco, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Los partidos Nueva Alianza, Popular Chiapaneco, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México perdieron este miércoles 13 de octubre su registro como partidos políticos en Chiapas por no haber alcanzado al menos el 3 por ciento de la votación en el pasado proceso electoral.

Durante la sesión del Consejo General del IEPC de este miércoles 13 de octubre se aprobó que tanto los partidos locales Nueva Alianza y Popular Chiapaneco perdieran su registro así como los que aún cuentan con registro a nivel nacional: PRD, MC y FM.

Tanto el PPCh, MC y FM alegaron que no debían de perder su registro en tanto no fuera resuelta la impugnación en contra de la conformación de consejos municipales en los distintos Ayuntamientos que no hubo elecciones ya que podrían haber elecciones extraordinarias y ellos alcanzar la mayoría de votación en esos municipios que les permitiría seguir teniendo su registro.

Las y los consejeros electorales coincidieron en que el argumento no era válido debido a que el proceso electoral y de impugnaciones ya había concluido y que no se podía seguir retrasando el procedimiento por un hecho futuro e incierto.

Los cinco partidos políticos seguirán recibiendo financiamiento hasta diciembre de este 2021; pero a partir del próximo año no tendrán recursos públicos de la entidad y tampoco representación ante el IEPC.

Los partidos políticos locales pueden volver a hacer todo su procedimiento para registrarse y participar, si les alcanza el tiempo, en el proceso electoral del 2024. Los institutos políticos nacionales como el PRD y MC podrán presentar su intención de participar en los próximos comicios locales y sin mayor problema tendrían su registro.

Aunque pareciera que los los partidos políticos nacionales no perdieron mucho, para ellos era importante mantener su registro debido al financimiento que reciben a nivel local.

Es la primera vez que cinco partidos pierden su registro después de un proceso electoral local.