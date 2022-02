Polvo Somos, una marca del escultor chiapaneco Robertoni Gómez

El escultor señala que a partir del arte utilitario ha realizado la creación de nuevas piezas artísticas, y que con apoyo de becarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ha podido consolidar la marca “Polvo Somos”

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Macetas con figuras, esculturas de cerámica, joyería a base de barro y otros artículos, son algunas de las nuevas formas de expresión artísticas que se han ido añadiendo al catálogo de obras del escultor chiapaneco, Robertoni Gómez Morales.

El escultor chiapaneco, quien tiene una trayectoria de más de 30 años, manifiesta que la pandemia por COVID-19 así como la recesión económica por la que atraviesa Chiapas y la falta de apoyo a artistas chiapanecos, han hecho que el arte local se adapte a nuevas formas de expresión, como lo ha sido el arte utilitario, que es la creación artística con elementos fundamentales de composición y técnica, pero que también sean prácticos, útiles y funcionales para el día a día de la gente.

Como todo negocio, Gómez Morales confiesa que la venta de artesanías, ha perdido aún más demanda por la pandemia, pero que ésta ha sido arrastrada por la falta de promoción y apoyo a la comunidad artística del estado.

“Pues ha sido muy difícil para todos y más para el arte. El arte de alguna manera no es tan necesaria como la salud o los alimentos, todos hemos padecido, pero los artistas creo más porque algunos nos hemos dedicado a otras cosas. No hay dinero para comprar arte… tenemos producción, pero no se vende simplemente.

“Desgraciadamente no ha habido apoyo, el apoyo que se le ha dado ha sido para otra gente que no son artistas… pero los verdaderos artistas que vivimos de esto lo hemos sentido muy duro”, puntualizó.

Pese a la falta de estímulos institucionales, subraya que su trabajo como escultor y muralista no ha parado, esto al tener proyectos a la puerta, donde todos esencialmente comunican la identidad y la cosmogonía de Chiapas.

“Es nuestra identidad, nuestra cosmogonía ese ha sido mi principal forma de comunicarme con los demás, para que nos entendamos, para que me comprendan, para que nos entendamos como sociedad”, expone.

Todo lo anterior, señala que es realidad por la misma —madre– naturaleza, ya que su materia prima: el barro y la arcilla es recolectado de diferentes regiones del estado de Chiapas, donde el proceso para tener las creaciones toma un tiempo de 15 días.

Robertoni Gómez invita a la población a seguir apoyando al arte con la adquisición de obras únicas en el taller “Polvos Somos”, la cual se ubica en la privada 11 sur y 7 oriente número 771 de la colonia Obrera, de Tuxtla Gutiérrez.