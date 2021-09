Presidente del Tribunal de Justicia, el funcionario mejor pagado en Chiapas

Una persona que gana el sueldo mínimo tendría que trabajar tres años para alcanzar los 136 mil 248 pesos que gana mensualmente el magistrado

Sandra de los Santos / Aquínoticias

Para ganar lo que obtiene mensualmente el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, Juan Oscar Trinidad Palacios, un trabajador que tiene el sueldo mínimo tendría que laborar tres años. El salario del magistrado presidente asciende a la cantidad de 136 mil 248 pesos al mes, superior al sueldo del gobernador o de cualquier otro funcionario de la entidad. Es la persona mejor pagada en el estado con recursos públicos.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas dio a conocer este lunes 06 de septiembre su Portal Único de Transparencia en el que se pueden hacer solicitudes de información y también consultar la información pública de oficio, entre ellos, lo que se refiere a sueldos.

De acuerdo a la Ley que Garantiza la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, todos los poderes de gobierno están obligados a dar a conocer su información pública de oficio; sin embargo en la página del Poder Judicial del Estado no estaba disponible toda la información, entre ellos el tabulador de sueldos, antes de que se abriera el Portal Único.

El tabulador de sueldo del Poder Judicial del Estado es de los más altos de las y los funcionarios públicos de la entidad. Cada magistrado tiene un sueldo bruto mensual de 107 mil 260 pesos al igual que el coordinador de magistrados.

Los cinco visitadores, todos hombres, tienen un salario mensual de 99 mil 460 pesos. La mayoría que ostenta un cargo de dirección tiene un dieta mensual de 59 mil pesos. Las personas con jefaturas de 33 mil 546 pesos, y las y los jueces de 68 mil 81 pesos.

En la estructura de primer nivel del Poder Judicial del Estado la mayoría son hombres, y son ellos también quienes ostentan los cargos con mayor sueldo, inclusive, hay direcciones que tienen salarios superiores cuando se trata de hombres y hay direcciones que la titular es mujer y sus percepciones son menores.

Son contadas las mujeres que en el Poder Judicial del Estado tienen un salario superior a los 50 mil pesos, la mayoría que tienen cargos con los honorarios más altos son hombres.

Chiapas es uno de los tres estados de la república en el que los tribunales estuvieron cerrados más tiempo debido al COVID-19 esto de acuerdo a un informe de las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil sobre acceso a la justicia durante la pandemia.

Este mismo informe señala que Chiapas es de lo más rezagados en materia digital. Las organizaciones, que hicieron el reporte, consideraron ocho rubros para ver los avances con lo que cuenta cada entidad. En el Poder Judicial del Estado no se pueden hacer en línea diferentes operaciones como: recepción y trámite de las demandas, tampoco recepción de promociones no iniciales, no se hacen notificaciones y no se celebran audiencias por esta vía.

El rezago en materia digital en el Poder Judicial del Estado continúa y uno de los argumentos es la falta de recursos para la actualización.