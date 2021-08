Recomendaciones de podcasts segunda parte

La contingencia sanitaria lo que ha traído es un amplio contenido en podcast en las diversas plataformas que existen

Sandra de los Santos / Aquínoticias

A finales del 2019 les confesé que era adicta a los podcast. Era otro mundo, tenía recorridos en el transporte público muy largos y aprovechaba ese tiempo para escucharlos y caminaba por la ciudad sin problema con los audífonos puestos.

Mi vida, como la de la mayoría de las personas, cambio. Paso mucho tiempo en casa, trabajo desde mi cuarto, y ya no hay recorridos largos que hacer. Pero, mi adicción a los podcast no se fue, al contrario, es de mis pasiones que más he alimentado durante la contingencia.

En aquel entonces les hice cinco recomendaciones de podcast, que en ese entonces, escuchaba de manera habitual. Algunos de ellos los continuo siguiendo, y otros, por una razón u otra los he dejado.

La contingencia sanitaria lo que ha traído es un amplio contenido en podcast en las diversas plataformas que existen, lo cual agradezco ampliamente.

Aquí les dejo algunos que escucho de manera habitual y que igual y les ayuda a conocer más sobre lo que se anda haciendo. ¿Ustedes qué escuchan?

El café de la mañana

Este programa, que se puede escuchar de lunes a viernes, se ha convertido en mi favorito desde que salió en plena contingencia sanitaria el año pasado.

Es una producción de Spotify y Reforma. El podcast lo conduce la periodista Paulina Chavira y el promotor de los derechos humanos, Alfredo Lecona.

Cada día aborda un tema en particular a lo largo de unos 20 minutos, desmenuza cifras, realiza entrevistas y análisis. Los tópicos que se manejan son distintas desde el entretenimiento, la política, los deportes, la gastronomía y lo que se puedan imaginar.

Adictos a la Ciudad

Este podcast, que habla sobre la Ciudad de México, es una producción de “Así como suena”, que realiza diferentes programas de diversos contenidos.

En cada emisión, las y los realizadores, hacen crónicas, reportajes y entrevistas sobre la cotidianidad de la Ciudad de México. El podcast sirve para conocer más el lugar, sus personajes, su vida nocturna y todos sus retos. El sitio que tiene alrededor de 10 millones de personas siempre tendrá algo que contar.

Al habla…con Warkentin

La periodista Gabriela Warkentin es conocida por su programa radiofónico “Así las cosas” que conduce con Risco y el cual también tiene su propio podcast. Pero, la producción de “Al habla…con Warkentin” es otra, es realizada por El País México (parte de la editorial española).

En este programa semanal realiza entrevistas con diferentes personajes, y recientemente, ha empezado a hacer reportajes.

La producción es nueva apenas lleva 17 episodios, pero es de los contenidos que vale la pena darle seguimiento. Este programa junto con «La vespertina» de Salvador Camarena es el nuevo contenido en podscast de El País México.

Diario semanario

Este martes 17 de agosto vio la luz por primera vez el nuevo podcast de mi compañero de Aquínoticias, Rodrigo Ramón Aquino, y fue precisamente esto que me inspiró a hacer de nuevo una lista sobre recomendaciones.

Tiene un rato que Rodrigo tenía intención de hacer un podcast y en más de una ocasión hablamos de ello y me da mucho gusto que se haya terminado de animar. Él es un comunicador alegre y buen conversador, que le gusta la cotidianidad y la belleza que hay en ella, promete que de ello hablará en su programa así que las y los invito a escuchar la presentación de este nuevo contenido.