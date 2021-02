Recuento del caso Mariana Sánchez Dávalos

Una funcionaria detenida, una cesada y diversas irregularidades –de acuerdo al abogado de madre-, en el caso Mariana Sánchez

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Actualmente dos funcionarias de la Secretaría de Salud en Chiapas han sido relacionadas en el caso de la joven médica, Mariana Sánchez Dávalos, una de ellas cesada y la otra detenida, asimismo, de manera extraoficial, se dijo que, la Fiscalía General del Estado (FGE) arrestó al presunto hermano gemelo del imputado.

Esta última acción se realizó después del cateo a la vivienda del imputado Fernando Cuatémoc N., que se encuentra ubicada en el municipio de Yajalón.

Detenciones

Este fin de semana, fue detenida Analí “N”, directora de la clínica de Nueva Palestina, quien lejos de brindar apoyo a la médica Mariana, que vivió por varios meses el acoso de un médico de dicha clínica, omitió la denuncia de la médica pasante. El delito se configuró como Presunto Abuso de Autoridad.

Asimismo, Marianna Lazos Salgado fue destituida de la Subdirección de Educación y Enseñanza en Salud de la Secretaría de Salud, dependiente de la Dirección de Atención Médica de Ariosto Coutiño Niño, quien no atendió la denuncia de la médica Mariana.

Este martes también se dio a conocer la renuncia de la directora de la Facultad de Medicina Humana, Ana María Flores García, quien en su carta de renuncia insiste en que desconocía la denuncia de Mariana. También otros docentes de esa Facultad fueron suspendidos de manera provisional debido a las denuncias que interpusieron estudiantes de esa Facultad en su contra.

En la búsqueda del agresor

El rostro y nombre del médico, Fernando Cuauhtémoc “N”, presunto autor material del feminicidio de Mariana, incendió las redes sociales durante los últimos días, fecha en la que se aseguró una vivienda en Yajalón vinculada con este médico, en donde detuvieron a su presunto hermano gemelo.

Sin embargo, un testimonio señaló que el médico no tiene un hermano gemelo, por lo cual le detención y posterior liberación del sujeto se torna sospechosa.

María de Lourdes Dávalos Abrego, madre de Mariana, informó, que tanto ella como amistades de su hija, identifican al médico, como la persona que acosaba a Mariana, desde su llegada a la clínica de Nueva Palestina, situada en Ocosingo.

“No me atrevo a señalar directamente, aunque yo sé quién es, el sospechoso, sospecho de esa persona, lo tengo muy claro, pero no puedo comentar nada más porque no, todavía está en proceso, toda esta investigación”, indicó la madre de Mariana.

Irregularidades en el caso

Carlos Hugo Tondopó, asesor legal de la familia de la médica Mariana, informó que existe una serie de irregularidades en torno al caso.

Desde el momento en que le negaron el acceso a la Carpeta de Investigación, y la entregan después de una demanda de amparo. Hasta la filtración del nombre completo y el rostro del médico de la Clínica de Nueva Palestina, que presuntamente acosaba a Mariana.

Las autoridades emitieron en un comunicado, que podría tratarse de un suicidio, y posteriormente continuaron la investigación por posible feminicidio, también indicaron, que Mariana no denunció ningún hostigamiento sexual, pese a que amistades y la mamá de Mariana, han testificado que sí presentó su denuncia, tanto en la FGE, como ante la Secretaría de Salud.

“La Fiscalía no ha determinado de qué delito se trata, la Carpeta de acuerdo al protocolo se inició por feminicidio que es el mayor estándar de afectación a una mujer. De acuerdo a como estaba la posición del cadáver todo marca o pone en duda la teoría del suicidio”, mencionó el abogado Hugo Tondopó.

Otra irregularidad de este proceso, fue que el Ministerio Público, al hacer entrega del cuerpo no notificó a la familia ni a la funeraria, que el cuerpo no podía ser cremado. La cremación se realizó el 29 de enero, mientras que el documento que enviaron a la funeraria, para hacer saber que no podían cremar el cuerpo, está fechado el 30 de enero, cuando ya se habían incinerado los restos.

“En esta constancia de entrega de cadáver, en ningún momento, el Ministerio Público, le hace saber a la señora Edna Guadalupe Dávalos Abrego, que no se puede cremar el cadáver, la señora no es experta en esos asuntos, ella dijo, fue clara en decir queremos cremar el cadáver, el Ministerio Público tenía el conocimiento, quien en todo momento debió haber evitado y dejado plasmado evitar que se cremara el cadáver era la autoridad ministerial”, expuso el abogado.

La Carpeta de Investigación, que consiste en 577 páginas, expone inconsistencias que la defensa denunciará, ya que no sólo fue omisa la directora de la clínica donde Mariana prestaba su servicio social, también la FGE no dio seguimiento a la denuncia de hostigamiento sexual del médico que, ha sido denunciado en 2014 y no hubo una investigación.