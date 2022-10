Red hospitalaria de IMSS-BIENESTAR hace posible el nacimiento sin complicaciones de gemelas prematuras en Chiapas

Con intervención interdisciplinaria se atendió a María Otilia de 31 años, embarazada de gemelas y con signos de un embarazo pretérmino de alto riesgo

Aquínoticias Staff

La coordinación entre el Hospital del programa IMSS-BIENESTAR de Ocosingo en la región Selva y el nosocomio de Ocozocoautla, en la región Centro de Chiapas, permitió que María Otilia de 31 años, embarazada de gemelas y con signos de un embarazo pretérmino de alto riesgo, salvara la vida junto a sus bebés, gracias a la adecuada intervención de un equipo médico interdisciplinario y a un traslado aéreo oportuno.

El pasado 14 de septiembre el Hospital de Ocozocoautla, en coordinación con la Dirección de Rescate Aéreo de Protección Civil Estatal, recibió a una paciente con embarazo gemelar de alto riesgo proveniente del hospital de Ocosingo, para ser intervenida quirúrgicamente de emergencia.

José Luis Hernández Macías, director del Hospital de Ocozocoautla, informó que por vía aérea se recibió a una paciente de 31 años, originaria de la comunidad Los Mangos del municipio de Tila, con un embarazo gemelar de ocho meses de evolución y que presentaba ruptura de membranas y pérdida de líquido amniótico, signos de alarma de un parto pretérmino, por lo que de forma colegiada los especialistas del nosocomio decidieron interrumpir el embarazo por medio de cesárea.

“El hospital de Ocosingo se comunicó con nosotros y cuando la paciente llegó ya estábamos preparados para atenderla a ella y sus bebés, un equipo interdisciplinario recibió a los dos productos, dos niñas de 1.8 y 2 kilogramos de peso, ambas están fuera de peligro y su madre se recuperó rápidamente de la cirugía”, declaró José Luis Hernández Macías, quien además atendió el parto.

María Otilia, madre de las recién nacidas señaló que dio seguimiento a su embarazo de forma regular en el hospital de Ocosingo; sin embargo, al octavo mes comenzó a sentir mucho dolor, por que acudió el nosocomio del IMSS-BIENESTAR para recibir ayuda médica.

“Todo iba bien, pero me empezó a doler la panza y sentí mucho dolor, me fui al hospital que está como a más de tres horas de mi comunidad y los doctores me empezaron a ver y a checar; comentaron que me iría en helicóptero a otro hospital para que me ayudaran. Tenía miedo porque nunca había viajado en uno”, señaló María Otilia.

El director Hernández Macías señaló que ambas bebés fueron internadas en la sección de cuneros del área de Pediatría para vigilancia médica, administración de esquema de antibióticos y alimentación por lactancia materna, con la finalidad de ganar peso y monitorear su evolución, para posteriormente ser dadas de alta y poder regresar a su hogar en la región Selva de Chiapas.