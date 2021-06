Se ha vacunado contra COVID-19 al 80 % de personas adultas mayores en Chiapas

Vacunación a adultos de 50 a 59 años continuará en Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal de La Casas, Palenque y Cintalapa hasta el sábado 12 de junio

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Enrique Leobardo Ureña Bogarín, titular del IMSS Chiapas, explicó que en la entidad chiapaneca se ha logrado vacunar al 80 por ciento de la meta establecida en lo que respecta a los adultos de 60 años y más.

Cabe mencionar que, en Chiapas existen un total de 508 mil adultos mayores de 60 años, de los cuales, 251 mil son hombres y 257 mil son mujeres, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020.

En tanto, la Secretaría de Salud del estado informó que continúan la aplicación de segunda dosis a personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Cintalapa, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Mientras que, del 10 al 13 de junio se llevará a cabo una jornada de vacunación contra COVID-19 en los municipios de Acapetahua, Huixtla, Mapastepec, Mazatán y Villa Comaltitlán, para aplicar primera dosis a personas de 40 a 49 años de edad.

Al menos en Tuxtla Gutiérrez, en el módulo para la aplicación de la vacuna anti COVID-19 instalado en el Cobach plantel 145 de la colonia La Misión, durante los tres días de la aplicación de la segunda dosis a personas entre 50 a 59 años, han acudido alrededor de siete mil personas, es decir, a poco más dos mil tuxtlecos por día, cifra que podría repetirse en los cinco módulos más instalados en la capital del estado.

El próximo sábado 12 de junio será el último día para la inmunización a adultos de este grupo de edad, por ello, la importancia de que la población acuda a recibir su vacuna, para así, poder avanzar con los siguientes rangos de edad.

El señor Francisco Zenteno, junto a su esposa hicieron un llamado a la población para acudir a inmunizarse.

“Algunos no vienen porque dicen que el gobierno tiene plan con maña para que los maten… yo digo que vengan todos, el gobierno no te va a matar, qué gana con matarlos, que se vengan a aplicar, no sean miedosos”, dijo el señor Francisco.