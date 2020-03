¡Se lo merece!: Diputada reacciona a sanción contra Carlos Morales

Luego que el IEPC emitiera medidas cautelares contra el edil de Tuxtla, Carolina Elizabeth Sohlé Gómez aseveró que la decisión es correcta pues aún no comienzan las elecciones como para permitir la promoción anticipada

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Luego de que la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC emitiera medidas cautelares en contra de Carlos Morales Vázquez por la probable promoción personalizada de campaña, el Consejo General aprobó el inicio de un procedimiento ordinario sancionador en contra el edil tuxtleco.

En este sentido, Carolina Elizabeth Sohlé Gómez, diputada por el Distrito XIII Tuxtla Gutiérrez en el Congreso del Estado, manifestó que la decisión del IEPC de sancionar a servidores públicos por promoción personalizada y anticipada de campaña, son correctas, ya que el proceso electoral aún no comienza.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) indicó que será el Congreso del Estado de Chiapas y la Auditoría Superior del Estado (ASE), quienes apliquen la sanción correspondiente.

“Hay que destacar que, en este asunto, estamos salvaguardando su imparcialidad, porque suelen haber reacciones, porque a unos sí y a otros no, la Comisión de quejas, ha recibido y sigue recibiendo asuntos donde los imputados son funcionarios públicos de todos los partidos”, dijo el consejero presidente, Oswaldo Chacón.

Cabe mencionar, que el alcalde capitalino, no es el único al que se le ha sancionado por estas acciones, el pasado mes de febrero, el IEPC inició con el procedimiento, admisión y emplazamiento de la queja formulada en contra de Luz María Palacios Farrera, diputada del PRI en el Congreso del Estado de Chiapas, dentro del Procedimiento Ordinario Sancionador, por la probable promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, y uso indebido de recursos públicos.