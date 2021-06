Se quedaron sin votar en 240 casillas de Chiapas

En cuatro municipios el Congreso del Estado tendrá que definir nueva fecha para comicios extraordinarios

Sandra de los Santos / Aquínoticias

En un total de 240 casillas la ciudadanía no pudo votar en Chiapas este 06 de junio. De manera previa el Instituto Nacional Electoral (INE) había dispuesto que no se instalarían 214 casillas en los municipios de Tila (12), Pantelhó (1), Ixhuatán (4), Venustiano Carranza (80), Oxchuc (70), Honduras de la Sierra (16) y Siltepec (31).

A estas 214 casillas, hay que sumar siete del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán (cuatro de la paquetería que fue robada y 3 que decidieron suspender). Además tres casillas del municipio de Ixtapa que se suspendió la votación porque se le estaba obligando a la ciudadanía a emitir su sufragio de manera pública. Una en el municipio de Huehuetan, y 15 casillas que fueron incendiadas en el municipio de El Parral.

En el caso de El Parral se incendiaron 15 de las 18 casillas que fueron instaladas en el municipio por lo que quedará invalidada la elección en ese lugar y el Congreso del Estado tendrá que definir nueva fecha para comicios extraordinarios.

El Poder Legislativo tendrá que señalar fecha para elecciones extraordinarias en los municipios de: Venustiano Carranza, Siltepec, Honduras de la Sierra y El Parral.

En Oxchuc, donde tampoco hubo elección ni para alcaldes y legisladores, no hay necesidad porque el sistema normativo por lo que se eligen a las autoridades municipales es por usos y costumbres, y en el caso de diputaciones locales y federales solo se tomará en cuenta la votación de los otros municipios del distrito.

En Venustiano Carranza las votaciones fueron suspendidas por el conflicto social que persiste desde hace seis semanas. Comuneros de la Casa del Pueblo siguen en disputa con los integrantes de la Alianza Bartolomé de los Llanos.

En Siltepec y Honduras de la Sierra se suspendieron las votaciones porque se robaron la paquetería electoral, existen comunidades de Honduras de la Sierra que no quieren pertenecer a esa localidad y seguir siendo parte de Siltepec y hubo bloqueos en la cabecera municipal.

De las casillas que se tenían planeadas instalar se reportaron el 99.5 por ciento que se lograron colocar, y un 0.43 por ciento que no se reportaron, lo cual no significa que no se hayan instalado, sino que no se lo informaron a las autoridades electorales.

Con este número de casillas en donde no se pudo votar, Chiapas es el estado del país en donde más se presentó estos casos. El propio presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas dijo que no se veía una situación así desde 1994.