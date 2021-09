Solicitan extender plazo de vacunación a migrantes en INM Tuxtla Gutiérrez

INM ha aplicado el biológico a 99 personas extranjeras de nacionalidades cubana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca, venezolana y haitiana

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Piden personas migrantes que esperan sus trámites regulatorios en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Tuxtla Gutiérrez extender las fechas para la aplicación de la vacuna anti COVID-19 a este sector de la población.

Lo anterior -precisaron- es de suma importancia, ya que al igual que toda la población, corren el riesgo de contraer el virus, propagarlo o tener dificultades de salud.

“En el caso mío yo ya me vacuné, pero sí he querido la forma de vacunar a mi esposa porque es necesario y en este caso no estábamos enterados que se estaban vacunando, sería importante externderlo porque muchos no se han vacunado, otros sí”, dijo Alexander Cruz, migrante hondureño.

En tanto, el INM dijo que hasta el momento se ha aplicado el biológico a 99 personas extranjeras – 76 hombres y 23 mujeres- de nacionalidades cubana, hondureña, salvadoreña, guatemalteca, venezolana y haitiana.