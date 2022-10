Sólo el 10 % de vacantes de empleo son ocupadas: Secretaría de Economía municipal

Juventudes buscan a la hora de solicitar empleos disponibilidad de horarios, trabajar en casa y sueldos bien remunerados

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Tan sólo el 10 por ciento de las personas que la Secretaría de Economía en Tuxtla Gutiérrez logra vincular con empresas para conseguir un empleo, lo obtienen, siendo la entrevista de trabajo el mayor obstáculo para las y los solicitantes, debido a que no están preparados para ello, señaló la dependencia.

“El sector buscador de empleo, no está siendo asertivo a la hora de construir su Currículum Vitae, pero otra debilidad que hemos notado es en la entrevista laboral, el tuxtleco no está acostumbrado al proceso de entrevista, llega nervioso, mal vestido y no da la mejor impresión, pese a que en algunos casos sí están aptos para el empleo”, explicó Gilberto Ruiz Cáceres, Director De Fomento Económico De La Secretaría De Economía Municipal.

Pero al cuestionar a jóvenes tuxtlecos sobre qué es lo que buscan a la hora de solicitar un empleo, señalaron que lo primero que les interesa es la disponibilidad de horarios, trabajar en casa y tener sueldos bien remunerados, factores que no siempre cumplen los trabajos ofertados.

“En cuestión de los horarios, que no sea muy matado, cosas así, la otra es la comodidad, que se adapten a mis tiempos”.

“Buscan menos actividades, algo muy fácil, ganar más, trabajar menos, esforzarse menos, o al menos eso es lo que veo en mi hermano que tiene 19 años”.

“Trabajar desde la casa, mandar archivos, pero obvio, eso es dependiendo del trabajo”, contestaron jóvenes tuxtlecos mediante un sondeo en la vía pública.

Durante el 2021, de acuerdo a datos de Ocupación y Empleo del Inegi, señalaba que, Tuxtla Gutiérrez tenía una tasa del 53.3 por ciento de personas en la informalidad, mientras que en Tapachula el porcentaje es de 56.7.