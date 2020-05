Ssa Chiapas descarta necesidad del “hoy no circula” en Tuxtla

La entidad registra un total de 743 casos y 63 defunciones por COVID-19

Aquínoticias Staff

A 85 días de la pandemia por coronavirus COVID-19, el estado de Chiapas registra un total de 743 casos y 63 defunciones, informó el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, al anunciar que en las últimas horas se confirmaron 48 casos nuevos y cinco decesos.

En conferencia de prensa, dio a conocer que Tuxtla Gutiérrez reportó 18 casos; Tapachula, seis; Reforma, cinco; Mapastepec, Palenque y San Cristóbal de Las Casas, dos casos cada uno; y Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Comitán, Frontera Comalapa, Huixtla, Juárez, Ocosingo, Ocozocoautla, Pichucalco, Tila, Venustiano Carranza y Villa Corzo, un caso cada municipio.

Sobre este grupo de pacientes confirmados en las últimas 24 horas, mencionó que 32 son hombres y 16 son mujeres. Del total, 23 no tienen ninguna co-morbilidad y el resto presenta diabetes, hipertensión, obesidad, asma, insuficiencia renal, hígado graso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tabaquismo.

Con relación a las defunciones, señaló que la número 59 se trata de paciente masculino, de 78 años de edad, habitante de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (caso 98).

La defunción número 60 recae en paciente masculino, de 50 años, originario del municipio de Tapachula (caso 669), quien tenía antecedente de insuficiencia renal aguda.

La defunción número 61 corresponde a paciente masculino, de 51 años, residente del municipio de San Cristóbal de Las Casas (caso 695).

La defunción número 62 se trata de paciente femenino, de 59 años, con domicilio en el municipio de Reforma (caso 320), quien cursaba con diabetes e hipertensión.

La defunción número 63 recae en paciente femenino, de 76 años, con residencia en el municipio de Comitán (caso 202), quien presentaba co-morbilidad por asma, hipertensión y obesidad.

Cuestionado sobre la aplicación temporal del programa Hoy no circula, para contener el contagio del virus, el secretario de Salud manifestó que en este momento de la pandemia no es necesario aplicar dicha medida, más bien es apelar a la conciencia de la ciudadanía para que haga uso responsable de los medios de transporte.