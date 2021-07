Tapachultecobús dice adiós el próximo mes

Tras 10 años de funcionar, por mala administración –señalan transportistas- dejará de brindar servicio a la población de Tapachula

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Al igual que el Conejobús, el Sistema de Transporte Urbano de Tapachula, mejor conocido como Tapachultecobús, dejará de funcionar en agosto de 2021, prácticamente a 10 años de haber iniciado este proyecto, que de acuerdo al sector transportista, nunca tuvo futuro, debido a las malas administraciones.

“Estos proyectos tanto el Tapachulteco como el Conejobus, fueron proyectos que nacieron con un interés perverso, negocio para unos cuántos no para favorecer a la sociedad, se enriquecieron más de tres que no les importaba el futuro de este transporte, ni la necesidad de los usuarios”, expresó Mario Bustamante Grajales, secretario General Del Sindicato De La Industria Del Transporte En Chiapas

Ambos proyectos del transporte público se pusieron en marcha en el sexenio de Juan Sabines Guerrero y aunque duraron –en promedio- diez años, fue desde el inicio que se presentaron anomalías.

“Ellos sabían que se iban a ir y por eso no les importó, vino el otro gobierno y se encontró con una carga financiera de estas empresas, que se volvió insostenible… aquí en Tuxtla a la vuelta de seis meses estaban tiradas más del 50 por ciento de unidades”.

Transportistas mencionan que estos proyectos son necesarios y viables debido al crecimiento poblacional, sin embargo, es importante que concesionarios formen parte activa del proyecto y no sólo pasivamente, como sucedió con los ex concesionarios de las rutas 1 y 2 en Tuxtla Gutiérrez, a quienes quitaron su fuente de empleo y no se les terminó de pagar.