Tiro a la canasta/ Javier Aguilar Roque

Jornada 7 de la LIBATAP

La defensa.

En el Sun Tzu se enfatiza la importancia de poder adaptarse a circunstancias cambiantes y tomar decisiones rápidas. Si trasladamos dichos conceptos al básquetbol moderno, partiendo de la premisa de que los tipos de defensa desempeñan un papel crucial en el rendimiento de un equipo, encontramos que hay varias estrategias defensivas utilizadas para contener a los oponentes y limitar sus oportunidades de anotar. Algunos de los tipos de defensa más comunes incluyen: Defensa individual: En esta estrategia, cada jugador defiende a un oponente específico. Es importante para la marca personal y la capacidad de cerrar espacios, pero puede ser vulnerable a pantallas y cambios. Defensa de zona: En este enfoque, los jugadores se agrupan en áreas específicas de la cancha y cubren a los oponentes que ingresan a su zona. La defensa de zona puede ser efectiva para proteger el área pintada o cerrar tiros de larga distancia, pero puede dejar espacios abiertos. Presión a toda cancha: En esta táctica, los defensores ejercen presión sobre los oponentes en todo el campo, tratando de forzar pérdidas de balón y dificultar el avance del equipo contrario. Defensa en zona press: Combina elementos de la defensa de zona y la presión a toda cancha. Los defensores marcan a los oponentes en su zona, pero aplican presión cuando estos intentan avanzar.

Cada tipo de defensa tiene sus propias ventajas y desventajas, y los equipos suelen adaptar su estrategia según el estilo de juego de sus oponentes. En el básquetbol moderno, la versatilidad defensiva es esencial para el éxito, y los entrenadores y jugadores deben ser capaces de cambiar y combinar entre estos tipos de defensa según la situación en la cancha.

Los números.

Jugadores que impactan en sus equipos ofensivamente: Carlos Aguasvivas con 21 puntos, 21 rebotes y 6 asistencias, a eso súmenle los 2 robos que se traducen en oportunidades ofensivas y tenemos a quien encabeza la lista de los ALL IN ONE y jugador de la jornada. Cristian Guerra de Club Cerritos mantiene viva la esperanza de Cerritos manteniendo muy buenos números en su estadística personal, con 12 puntos y 9 rebotes. De igual forma Manny Joshua hace lo suyo para CIREBA con 11 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. CGT quien esta semana enfrenta al campeón KKB en lo que se anticipa como el partido de la semana, pone en el cuadro de honor Chantiri y a Alexis Cervantes con 10 puntos cada uno y 15 rebotes entre ambos.

La carrera por el MVP.

Con base en sus puntos y productividad destaca Pedro Nucamendi, quien ha venido promediando 19.4 puntos, 8.1 rebotes, 4.7 asistencias, 0.9 tapas, 3.4 robos con un record de 6 – 1. De la misma manera Carlos Aguasvivas sobresale en la manada de King Kong con 18.5 puntos, 10.8 rebotes, 2.3 asistencias, 0.3 tapas y 2,8 robos con un record impecable de 7 – 0.

Resultados de la Jornada.

En lo que fue una noche para lamentarse, los jugadores de Halcones que por cierto están en la lucha por el descenso; recibieron al hasta ahora imbatible Gorila, King Kong que logró mantener su invicto en la carrera por el campeonato con un marcador de 78 a 36.

T Rex está que no cree en nadie y le despachó 63 puntos a CIREBA en un juego que tuvo momentos brillantes y que a nadie sorprendió el resultado final.

El encuentro que más emociones despertó fue Legendarios vs Laboratorios Koch. Solo observando el marcador final nos da la idea de lo bueno que estuvo: 41 – 40. Esta victoria es fundamental para Legendarios quien sostiene una fuerte batalla con Halcones en la lucha por no descender.

CGT pasó la aduana contra Cerritos de manera contundente. 69 fue la suma de todos sus embates ofensivos a la canasta. CGT en la jornada 8 enfrentará al equipo más sólido del Campeonato: King Kong y ahí vamos a ver cómo responde Chantiri y Alexis ante la dupla integrada por Aguasvivas e Isaac. Ese partido va a ser épico.

Pumas se impuso ante los míticos Bullets con un marcador de 47 a 34, Bullets sigue en la búsqueda de recuperar su magia, la mistica que lo caracterizó y sueña con levantar nuevamente el vuelo. Mientras que Pumas “piano, piano si va lontano” va trazando su ruta hacia la mejora constante.

Hasta aquí llegamos mis apreciados lectores de Tiro a la Canasta. No dejen de hacer sus comentarios, sugerencias y de seguirnos en las trasmisiones de los partidos de la LIBATAP a través de nuestra página Todo Básquet Tapachula. ¡Nos leemos pronto!