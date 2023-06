Tu hora de brillar, buscan talento futbolístico en Chiapas

Este 17 de junio, se realizará el torneo ZOÉ Water se realizará de forma simultánea en Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores, Tonalá y Motozintla

Aquínoticias Staff

¡Se busca talento en Chiapas! ZOÉ Water y Cafetaleros de Chiapas realizaron la presentación oficial del Torneo ZOÉ Water, el cual iniciará el próximo sábado 17 de junio, y que servirá para detectar e impulsar el surgimiento de nuevos talentos que podrán ser parte de las fuerzas básicas del club de futbol soccer con más identidad en el estado.

La presentación del certamen estatal organizado por ZOÉ Water y Cafetaleros de Chiapas fue encabezada por el director del Torneo, Leonardo Casanova, quien estuvo acompañado del coordinador de las visorías y clínicas de la competencia, Miguel Ángel Casanova, y de los ex jugadores profesionales Franco Arizala y Felix Araujo.

Leonardo Casanova informó que el Torneo ZOÉ Water será el más grande de la historia de Chiapas, pues se realizará de manera simultánea en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores, Tonalá y Motozintla.

Comentó que el Torneo ZOÉ Water contempla las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 en la rama varonil y sub 14 y libre en la femenil. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse con los ocho coordinadores de cada zona, o bien al número 961 668 60 58, al correo mariana.solís@cafetalerosdechiapas.com.mx, o a través del link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_YjXwGVaXC5fV6Rl_sPEH4ypsHjeEtQ8p2xJFoAQXY8Hrgg/viewform?usp=sf_link.

A la par del Torneo ZOÉ Water también se realizarán clínicas para entrenadores, jugadores y padres de familia, mismas que serán impartidas por entrenadores y ex jugadores del futbol profesional, las cuales al igual que el certamen estatal son totalmente gratuitas.