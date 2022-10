Tuxtlecos denuncian nulo descuento pese a no haber recibido agua por más de 20 días

Smapa, explicó que las y los usuarios que habiten en las colonias afectadas, antes de pagar deben solicitar su descuento por motivo de la fuga, dicha solicitud se hace directo en las cajas de las sucursales

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Habitantes tuxtlecos que sufrieron desabasto de agua potable, derivado de la reparación de fuga de agua en la línea de conducción correspondiente al Brazo Norte Nuevo, denuncian que, pese a no haber tenido agua durante los últimos días de agosto y los primeros días del mes de septiembre, su recibo correspondiente al mes de octubre no reflejó algún descuento.

Por el contrario, incrementó el cobro por el servicio de alcantarillado.

“Estuvimos en desabasto aproximadamente 20 días y por eso compramos pipas de agua y por lo que veo en mi recibo el periodo de consumo vino más elevado y le subieron al alcantarillado”, denunció Janeth Herrera, habitante de la colonia San Cayetano.

Lo anterior, pese a la promesa de descuentos por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), situación que calificaron como injusta, pues debido a que por más de 20 días sufrieron la escasez, tuvieron que comprar agua en pipas, realizando un gasto superior a los mil pesos.

“Yo pago con el descuento del amanecer, si no fuera por eso no tuviera una reducción, pagaría más de 200 pesos, así que aparte de ese descuento de adulto mayor, no, no hubo otro”.

“Casi un mes sin agua, y no es justo que cuando venga la boleta, sé que no nos van a descontar, tuve que comprar media pipa para bañarnos, para el baño”, denunciaron habitantes de la colonia San Cayetano, a escasos metros de donde ocurrió la fuga.

Al preguntar a personal del Smapa, si se harían efectivos dichos descuentos, explicaron que las y los usuarios que habiten en las colonias afectadas, antes de pagar deben solicitar su descuento por motivo de la fuga, dicha solicitud se hace directo en las cajas de las sucursales y aplica únicamente en el recibo del mes de octubre.