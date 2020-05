Violencia cuesta 15 mil 581 pesos a cada chiapaneco: IPM

Pese a haberse convertido en uno de los estados más pacíficos, Chiapas continúa fallando en otros aspectos como el garantizar la libertad de prensa y la distribución adecuada de recursos, por mencionar algunos

Lucero Natarén / Aquínoticias

De acuerdo con el informe 2020 del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el cual proporciona una medición de los niveles de paz en México, indica que en los últimos cinco años, Chiapas ha tenido un mayor avance, convirtiéndolo en uno de los estados “más pacíficos” del país.

En 2019, la entidad subió una posición en la clasificación general ya que esta mejoró 4 por ciento, ocupando actualmente el tercer sitio entre los estados más pacíficos de México, esto revela que Chiapas progresó en cuatro de los cinco indicadores: delitos cometidos con armas de fuego, homicidio, crímenes de la delincuencia organizada y delitos con violencia.

Otro dato a resaltar es que, de acuerdo con el IPM, se estima que el impacto económico de la violencia en Chiapas durante el 2019 fue 15 mil 581 pesos por habitante. Tanto el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como Los Zetas tienen presencia en el estado, pero reportan que en los últimos años ha habido pocas confrontaciones violentas entre ambos.

En el indicador se identifica que la tasa de delitos con violencia progreso, al pasar de mil 020 delitos por cada 100 mil habitantes en 2018 a 784 en 2019.

La tasa de crímenes de la delincuencia organizada prosperó 26.7 por ciento, luego de que el estado tuvo su mayor avance en combatir el secuestro y trata de personas, con una mejora de 78 por ciento, seguido de delitos de mayor impacto de la delincuencia organizada, con 23 por ciento. Este último rubro incluye el tráfico de drogas federal y crímenes de la delincuencia organizada cometidos por tres o más personas.

Pese a haberse convertido en uno de los estados más pacíficos, Chiapas continúa fallando en otros aspectos. Por ejemplo, al igual que Guerrero, Tabasco y Puebla, registró el nivel más débil de Paz Positiva, esto debido a que no se garantiza la libertad de prensa, no hay una distribución equitativa de los recursos, tiene aún niveles de corrupción altos, no existe un entorno empresarial sólido, y además, tampoco cuenta con un buen funcionamiento del gobierno, de acuerdo con el informe.

