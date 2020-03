Violentan derechos en la Unich con supuesto “respaldo de gobierno”

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas refiere que la secretaria académica Martha Ruth Flores se mofa de tener respaldo de “alguien en el gobierno” para violentar los derechos laborales y estudiantiles en la universidad, siendo aliada del rector Jorge Zuart y de otros servidores públicos

Aquínoticias Staff

La injusticia laboral y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) contra la base de trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) agremiada al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Sutunich) es latente por parte de servidores públicos como el rector Jorge Luis Zuart Macías, el Abogado General Abel Maldonado Barradas, la Secretaria Académica, Martha Ruth Flores Constantino y la Secretaria Administrativa, Zohet Ananí Domínguez López, todos inapropiados para los puestos que ostentan de acuerdo al Estatuto Orgánico de esta Universidad, en contubernio con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).

La Secretaria Académica, Martha Ruth Flores Constantino cumple escasamente con las funciones estatutarias. Ella misma manifiesta ser operadora política con el visto bueno de “alguien” del Gobierno Estatal para violentar el CCT al contratar amistades, otorgar contrataciones de tiempo completo a discriminadores de la Lic. en Médico Cirujano, asignar arbitrariamente 20 horas para personal que certificará dicha licenciatura, iniciar el semestre enero-junio 2020 sin firma total y bilateral de las plantillas académicas, posponer el inicio del semestre por casi tres semanas.

La Secretaria Administrativa Zohet Ananí Domínguez López, (sin cédula profesional en la plataforma de la Dirección General de Profesiones), no exhibe completa la nómina y realiza auditorías externas, pagadas a un despacho de contadores para dictaminar estados financieros del año 2018 por la cantidad de $300.000.00, como lo muestra el link https://www.plataformadetransparencia.org.mx.

La Auditoria Superior del Estado (ASE) revisó este ejercicio 2018 determinando “cero observaciones”, lo que evidencia el saqueo, corrupción, malos manejos financieros, impunidad y contubernio de la ASE, la JLCyA y otras estructuras de Gobierno que sólo aplazan la justicia y llevan al desastre a la Unich.

La Secretaría de Gobernación ha emitido llamados con fecha 13 de septiembre de 2019 y 24 de febrero de 2020, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social el 18 diciembre 2019, 08 enero de 2020 y 28 de febrero de 2020, a la Secretaría General de Gobierno del Estado y a la rectoría para atender al Sutunich, sin lograr hasta ahora respuesta. Por lo que, el Sutunich ante las chicanadas de la JLCyA y su errónea interpretación de la Reforma Laboral de la 4T, acudió a los amparos federales para exigir justicia.

Al día de hoy, las autoridades de la Unich sostienen a más de 50 contrataciones irregulares que duplican las funciones, las cuales no se encuentran en la estructura autorizada por la Secretaría de Hacienda del Estado y en viva voz manifiestan que son “órdenes superiores” del gobernador del estado de Chiapas Rutilio Cruz Escandón Cadenas, quien reconoció en diciembre de 2018 la injusticia laboral de la cual fuimos objeto por parte del gobierno Verde anterior.

Sostenemos que en Chiapas no debe perpetuarse la injusticia laboral. Sin embargo, la patronal pese a su simulación de “Cero Tolerancia” mantiene hostigamiento, represión y discriminación contra las/los trabajadores de sindicato, mientras que privilegia a su sindicato a modo.

Personal docente y administrativo agremiado al Sutunich, solicitan diálogo con el gobernador constitucional del estado Dr. Rutilio Cruz Escandón Cadenas, así como inclusión de aspirantes a Médico Cirujano y Derecho Intercultural afectados por el fraudulento proceso de selección por parte de las autoridades quienes violentaron sus derechos humanos y a la educación.

Comunicado del Sutunich