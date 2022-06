Voceador en Tuxtla pide apoyo económico de ciudadanía, fue arrollado por auto fantasma

El señor Ramón Burguete tuvo que dejar de trabajar para recuperarse, pero ante la necesidad económica ha tenido que regresar a las calles, aunque no está del todo recuperado

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Ramón Burguete, es uno de los pocos voceadores que diariamente salen a los principales cruceros de Tuxtla Gutiérrez para vender periódicos y tras 35 años de trabajo y ver como poco a poco este oficio ha ido disminuyendo, él ha continuado laborando, sin embargo, el pasado sábado 30 de mayo, la o el conductor de una camioneta particular lo atropelló, quedando malherido e impidiéndole trabajar por más de una semana.

Para Ramón, el salir todos los días a las calles, representa su única fuente de ingresos para llevar a su familia, sin embargo, ante esta situación tuvo que quedarse en casa, no obstante, se ha visto en la necesidad de salir a trabajar, pues ya pues ya comenzaba a resentir los problemas económicos.

Además de pedir el apoyo económico de la población, también solicita a las autoridades identificar a la o el responsable de este accidente, pues le interesa llegar a un acuerdo reparatorio.

“En 35 años, nunca me había sucedido algo como ahorita, no sé qué le pasó a la persona, si se durmió, iba bolo, no sé, pero fue una camioneta que se peló. Y es que se subió una llanta a la banqueta, no subió todo el carro, si no hubiera destrozado donde coloco los diarios, me hubiera matado”.

Quien esté interesado en apoyar al señor Ramón, pueden contactarlo al 961 247 1868, o bien, apoyarlo económicamente de manera directa a las siguientes cuentas; Tarjeta Oxxo: 4766 8417 3051 3390 / Tarjeta Bancomer: 4152 3138 0421 3234.