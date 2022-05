Willy Ochoa visita colonias de Tuxtla: busca refrendar compromiso con la gente, asegura

Visitó las colonias Chiapas Solidario, Capulines III y sus alrededores

Aquínoticias Staff

En un encuentro con colonos de Chiapas Solidario, Capulines III y sus alrededores Willy Ochoa agradeció el respaldo de la ciudadanía y refrendó su compromiso de seguir apoyando a quienes más lo necesiten.

«Hace 11 meses dimos la batalla por un mejor Tuxtla, si bien los resultados no se dieron yo estoy agradecido con ustedes, por la confianza que me dieron, por apoyar a Willy Ochoa; como dice el dicho, se hace camino al andar, y a mi me gusta caminar y andar con ustedes «.

Dijo que siempre está al pendiente de los temas y problemas de Tuxtla, y que este agradecimiento lo hace de manera personal, buscando también como apoyar a la gente de las colonias.

«Mi trabajo y el sudor de mi frente me dan para estar aquí, para seguir apoyando, lo he dicho siempre y lo sostengo, no necesito estar en un puesto político para ayudar, el que ayuda con recurso público es además de cínico, es convenenciero, la ayuda buena es la que viene del fruto del esfuerzo.» .

En su participación doña Gabriela Ortega habitante de Chiapas Solidario reconoció el cumplimiento de la promesa de campaña de Ochoa Gallegos de mantenerse cerca y seguir apoyando.

«Muchas gracias Willy por estar aquí, eres de palabra, prometiste regresar a la colonia y aquí estás».

Ochoa Gallegos se comprometió en apoyar a los vecinos en diversas peticiones además de crear un programa social que ayude a quienes más lo necesitan.