Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Marihuana ¿sí o sí?

Debe quedar despenalizada este año

SCJN: Legislar a fondo su uso lúdico

A la memoria del Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza

Entre los asuntos que tendrá que resolver el Congreso de la Unión, quizá uno de los más sensibles y urgentes de resolver es el de la despenalización del consumo de marihuana, o cannabis, como prefieren llamarle muchos legisladores. Da lo mismo. En México a esa planta, llena de mitos y fantasías, preferimos llamarle marihuana.

En opinión de la presidenta de la Mesa Directiva de los diputados, Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), en el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, inaugurado este sábado primero de febrero, la Cámara de Diputados deberá abrir la discusión, entre otros temas, como los salarios de los llamaos servidores públicos y la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, al asunto, el más sensible, que es el de la regulación del uso, consumo lúdico, de la mariguana.

La regulación del consumo de los humos de esta hojita, maravillosa para muchos y detestada por los defensores de la moral, es un tema de la mayor importancia para la sociedad, porque no es un asunto de los políticos, sino de todos, de acuerdo con la legisladora albiceleste. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado al Congreso legislar, más a fondo, sobre el uso lúdico de esta matita. Por eso – afirmó la diputada- es una discusión que se dará “sí o sí”.

De acuerdo con el National Institute on Drug Abusse de Estados Unidos, la marihuana – que recibe mil nombres entre los grifos mexicanos – es una mezcla gris-verdosa de hojas y flores secas y trituradas del cannabis sativa, la planta del cáñamo.

Algunas personas fuman marihuana en cigarrillos arrollados llamados porros; muchas usan pipas, pipas de agua (a veces llamadas bongs), o cigarros de marihuana llamados blunts (que por lo común se arman cortando un cigarro a lo largo y reemplazando todo o parte del tabaco con marihuana).

La marihuana también puede usarse para preparar té y, especialmente cuando se vende o consume con fines medicinales, a menudo se mezcla en alimentos (comestibles) como brownies, galletas o dulces. Las formas más potentes de marihuana incluyen la sin semilla (proveniente de plantas femeninas de atención especial) y las resinas concentradas que contienen altas dosis de los ingredientes activos de la marihuana, como el aceite de hachís, similar a la miel, el budder suave y ceroso y el firme shatter, con aspecto de ámbar. Estas resinas son cada vez más populares entre quienes las consumen con fines recreativos o médicos.

La principal sustancia psicoactiva (es decir, que altera la mente) de la marihuana, que es responsable de la mayor parte de los efectos embriagadores que buscan las personas, es el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC). Esta sustancia se encuentra en la resina que producen las hojas y los brotes, principalmente de la planta hembra de cannabis. La planta también contiene más de 500 sustancias químicas, incluidos más de 100 compuestos que están relacionados químicamente con el THC y se conocen como cannabinoides.

Pues en éstas van los legisladores mexicanos. Ya en varios estados de Estados Unidos de Norteamérica, en Paraguay, y otros países, han despenalizado la marihuana. En México, uno de los productores más importantes de la yerba y exportador ilegal principalmente a los exigentes mercados del norte, es hora de desmitificarla y de dar un golpe mortal al narcotráfico, despenalizando su consumo…

A Desfondo: Muy pocas personas en el mundo tienen conciencia de la conciencia. Solamente unos cuantos viven con ella, en ella y se dejan guiar por ella. Hay muchos, muchísimos – millones -, que ni siquiera ven pasar la vida. Van por el mundo sin rumbo ni destino, viviendo al día con sus miserias, satisfaciendo únicamente sus exigencias materiales; sin espíritu; como zombies. Si usted les plantea cualquier pregunta no lo oyen porque, además, llevan los oídos tapados por auriculares que los golpean con ruido, puro ruido, proveniente de su celular.