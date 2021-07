Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Servicios, mayor recuperación

En un puesto de trabajo 96% de la PEA

No se habla de la calidad de los empleos

La Población Económicamente Activa (PEA), referente del comportamiento de la fuerza laboral en la economía nacional, sumó en junio 57.4 millones de personas, de las cuales 55.1 millones (96%) estuvieron ocupadas (empleadas) en ese mes, cifra que aumentó en 7 millones en comparación con las cifras de junio de 2020.

La PEA está conformada por personas en capacidad y disposición de trabajar – la llamada Fuerza de Trabajo –, de entre 15 y más años de edad.

Pero lo más interesante es que el incremento de puestos de trabajo se concentró en las actividades de servicios, las que resultaron más afectadas por la contingencia sanitaria en el segundo trimestre del año anterior; las que expulsaron a muchos trabajadores porque no tuvieron capacidad de resistir el embate destructor del Nuevo Coronavirus.

Que conste que en este espacio de hoy no se habla de la calidad de los puestos de trabajo resucitados, después de un año y medio de mucho dolor y muerte, mucho derramamiento de lágrimas por las muertes de la covid-19, que no da indicios de que termine pronto su actividad destructora de vidas y haciendas.

Estos números, estos resultados, no indican, no pueden indicar otra cosa más que una recuperación generalizada, en términos de actividad económica y empleo, respecto del nivel que presentaron en junio de 2020.

Hablamos en términos económicos. Hablamos de recuperación de la economía y del empleo. O sea que no es para ponerse a lamentar la destrucción de empresas y el desalojo de trabajadores de sus puestos de trabajo.

La pandemia fue el Leviatán que no permitió la marcha de la actividad productiva. Lo único que no retoña, decían mis viejos abuelos, es la vida y mueren hasta quienes se consideran intocables. Hoy se divulgó el fallecimiento de un importante político –diputado- de la oposición, el PRI, René Juárez Cisneros, ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su partido y coordinador de la fracción tricolor en San Lázaro.

Al respecto, por la Desagregación Sectorial del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (INEGI), que permite a los usuarios tener una idea de los cambios en los niveles de actividad económica, con mayor oportunidad, para el mes de junio de 2021, las actividades relacionadas con los servicios son las que presentan una mayor recuperación en la comparación interanual.

Destacan, entre estos indicadores, actividades de parques recreativos, casinos, loterías y otros servicios recreativos (327.1%); agencias de viajes y servicios de reservaciones (196.7%) y servicios de alojamiento temporal (71.1%). Estas actividades mostraban algunas de las caídas más pronunciadas durante el segundo trimestre del año 2020.

Las actividades secundarias con el mayor crecimiento, respecto a junio del año anterior, son las relacionadas con la fabricación de prendas de vestir y productos textiles. Asimismo, para junio los especialistas del INEGI estiman un aumento de 791,565 empleos formales, comparado con igual mes de 2020.

Los servicios de preparación de alimentos y bebidas presentan el mayor incremento estimado de empleos (86,033 empleos) en su comparación interanual, seguido por parques recreativos, casinos, loterías y otros servicios recreativos (61,784 empleos) y la fabricación de equipo de transporte (60,458 empleos).

El subuniverso de personas subocupadas; es decir, que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, representó 6.8 millones (tasa de 12.4% de la población ocupada) y significó una reducción de 2.8 millones de personas frente a junio del año pasado. En junio, la población desocupada fue de 2.3 millones de personas e implicó una tasa de 4% de la PEA. Respecto a junio de 2020, la población desocupada disminuyó en 484 mil personas y la Tasa de Desocupación (TD) descendió en 1.5 puntos porcentuales. En comparación con mayo, en junio de 2021 la Tasa de Desocupación registró una caída de 0.2 puntos porcentuales, al ubicarse en 4%. La Tasa de Subocupación retrocedió 0.1 puntos porcentuales, al establecerse en 12.4 por ciento. Finalmente, durante mayo, el valor de la producción generado por las empresas constructoras disminuyó 1.1% en términos reales, respecto al mes inmediato anterior, con base en cifras desestacionalizadas. El personal ocupado total registró un alza de 0.6% y las remuneraciones medias reales subieron 1.5%, en tanto que las horas trabajadas retrocedieron 0.8% frente a abril. El valor real de la producción de las empresas constructoras se incrementó 6.1%, las horas trabajadas avanzaron 16.5%, el personal ocupado total se acrecentó 7.7% y las remuneraciones medias reales fueron superiores.