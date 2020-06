Aprueba IEPC Lineamientos para prevenir promoción indebida de servidores públicos durante la pandemia por Covid-19

Lo deseable es que todas y todos los servidores públicos se conduzcan por los cauces legales. Son tiempos de apoyar a la población sin anteponer intereses partidistas: Oswaldo Chacón

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó los Lineamientos para regular la acreditación de la infracción prevista en el artículo 275, fracción III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, cometida por las y los servidores públicos en el estado de Chiapas, durante el tiempo que duren los efectos de la pandemia por Covid-19

El objeto es regular la difusión de propaganda que se realice o difunda en cualquier medio, que implique promoción personalizada y posicionamiento de un partido político o de una persona que ostente un cargo público en cualquiera de los poderes que conforma la estructura política del estado de Chiapas, para la obtención de una precandidatura o candidatura y, en su caso, el voto en el Proceso Electoral Ordinario 2021.

Al respecto, el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas manifestó que, ante las nuevas circunstancias generadas por el Covid-19, la equidad electoral está expuesta a nuevos desafíos, como la indebida promoción de la imagen de funcionarias y funcionarios en la entrega de apoyos a la población necesitada.

Las autoridades electorales enfrentan el dilema de esperar reformas legales para ajustar las reglas de equidad ante las nuevas circunstancias o intentar acciones desde las facultades reglamentarias para fortalecer la capacidad arbitral. “Apostamos por esto último porque tenemos la obligación de frenar posibles abusos y hacer valer nuestro rol arbitral y no debilitarnos frente a la sociedad. Es posible intentar la vía reglamentaria a la luz de las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo”, destacó el consejero presidente.

Dijo que lo deseable es que todas y todos los servidores públicos se conduzcan por los cauces legales. Son tiempos de apoyar a la población sin anteponer intereses partidistas. “Pero si hay quien no lo entienda, esta autoridad contará con los instrumentos necesarios para sancionar esas conductas”.

El reto de este Instituto es llevar a buen puerto las próximas elecciones en 2021, y parte de ello será inhibiendo conductas violatorias de la normatividad con este instrumento jurídico con el que contaremos, así como con las demás leyes vigentes, enfatizó la consejera electoral María Magdalena Vila Domínguez.

La consejera electoral Sofía Martínez De Castro León, subrayó que estos Lineamientos combaten las ventajas indebidas de la función de servidoras y servidores públicos. “Esperamos que las autoridades cumplan su labor en esta emergencia sin otros fines. No se busca obstaculizar el trabajo institucional sino inhibir la promoción personalizada”.

El consejero electoral Edmundo Henríquez Arellano detalló que el proceso electoral 2021 se desarrollará en condiciones inéditas, por ello, el IEPC está obligado a tomar medidas extraordinarias ante una situación extraordinaria, ya que se debe garantizar que la elección se desarrolle con equidad y así preservar la paz social.

La consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez indicó que este Acuerdo no es más que un actuar responsable de este Consejo General; el propósito es contener las acciones en que incurren de manera irresponsable algunos funcionarios/as y generar un piso parejo para el próximo proceso electoral.

El representante del Partido Chiapas Unido Elías Argueta, comentó que todo lo relativo a la promoción personalizada ya se encuentra debidamente regulado, sin embargo, dijo que es innegable que el Congreso local no armonizó la Ley electoral con el 134 Constitucional y demás leyes, por lo que sería mejor una propuesta de la autoridad electoral en la Reforma electoral venidera.

Por su parte, Mario Cruz Velázquez, representante del Partido del Trabajo, declaró que sí hace falta un ordenamiento, y que a través de estos Lineamientos con temporalidad determinada se fortalece el piso parejo para todos. “Veamos si los funcionarios se sujetan a las disposiciones institucionales y se inhiben las prácticas de promoción personalizada”, apuntó.

José Alberto Gordillo Flecha, representante del Partido Revolucionario Institucional, señaló que estos son tiempos de sumar esfuerzos y soluciones que nos lleven a buen puerto durante el confinamiento. “El PRI hace un exhorto respetuoso a no medrar con la necesidad de la gente, no buscar de forma mezquina al más necesitado. Hay que hacerlo con una visión institucional. Estos Lineamientos son oportunos para actuar con transparencia y de buena fe, y deben de poner el ejemplo para que no sucedan las situaciones de promoción personalizada que se han verificado”.

Samuel Castellanos Hernández, representante del Partido de la Revolución Democrática, celebró la aprobación de los Lineamientos aunque expresó que “deben circunscribirse únicamente a lo establecido en el 134 Constitucional, ya que esta regulación es únicamente para servidores públicos. Es decir, si se aplica a alguien que no es funcionario, es casi seguro que no se pueda sostener su aplicación”

El representante de Morena, Marco Vinicio Barrera Moguel, expuso que, durante esta situación extraordinaria de salubridad, las y los funcionarios deben atender responsablemente lo que les competa sin aprovechar la situación de manera alevosa para realizar una promoción indebida de su imagen. “Se debe emitir un fuerte exhorto a quienes aprovechan esta situación, para que estos Lineamientos sean el antecedente para sancionar a quien cometa actos anticipados de precampaña”.

Los servidores públicos aspirantes, deberán abstenerse de realizar cualquier acción a través de la cual se difunda propaganda en la que se promueva su nombre, voz o imagen, bajo cualquier medio o modalidad de comunicación durante los efectos de la pandemia por Covid-19 en la entidad, hasta que éstos hayan cesado de conformidad con las autoridades sanitarias del estado.

En ningún caso las y los servidores públicos que aspiren a competir por cargos electivos en el Proceso Electoral local, podrán asistir u organizar eventos en los que se entreguen beneficios de programas sociales. Tampoco podrán realizar eventos masivos de difusión de logros o inauguración de obras, durante los efectos de la pandemia por Covid-19 en el estado.

Durante la misma sesión, el pleno aprobó la rotación de las presidencias de las Comisiones Permanentes y Provisional del Consejo General este organismo electoral local, a fin de dar continuidad y funcionalidad a la labor institucional, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 3, del artículo 72, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.