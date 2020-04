Comentando la noticia / Alfonso Carbonell Chávez

¡Ánimo!

Aunque el periodo vacacional de semana santa no lo fue, como sea en lo personal y con el objeto de descansar la mente de tanto virus mediático que circula, como es costumbre las dos semanas anteriores, me fui de vacaciones y salí de mi pequeño estudio, para llegar hasta el pequeño jardín de la casa y me dispuse a tomar el sol sin mayores preocupaciones. Pero como también y atendiendo a la costumbre, este lunes 20 de abril aún claro en el marco de la contingencia sanitaria, decidí, como es normal, regresar a mi estudio y plantarme frente a mi celosa computadora “Dell” del año del caldo a pergeñar, como lo diría mi buen Arcadio Acevedo, estas líneas que ya juntas pudieran expresar mis opiniones en su gustada –ajá- columna Comentando la noticia. A mis editores de medios que afortunadamente me siguen brindando espacio, gracias. Y claro a mis presuntos lectores y lectoras a quienes les digo ¡Ánimo!

Así entonces y con las crecientes cifras de infectados en el mundo y por supuesto en nuestro país, las medidas de contingencia y mitigación hasta hoy aplicadas por el gobierno de la república y secundadas por la mayoría de los estados, si bien no es tiempo aun de cantar victoria, las cifras acumuladas desde el caso uno hasta los alcanzados este lunes 20 de abril en el caso nacional, de éstos miles de casos detectados son 682 las defunciones registradas, lo que resulta en cierto modo esperanzador. Y no se trata aclaro, de sentirse aliviados de este mortal virus o coronavirus Covid-19, pero baste comparar cifras en todos los casos en las fases de desarrollo de contagio de la epidemia con otros países y la diferencia es clara, lo mismo en número entre infectados, hospitalizados, descartados y como ya dije de muertes. Y sí en efecto, frías como son las estadísticas pero creo que podríamos sacar conclusiones.

Aunado a la estrategia gubernamental en materia sanitaria, las medidas adoptadas en cada una de las fases entendidas como el contagio por importación fase 1, la transmisión comunitaria fase 2 y la que ya se empieza a registrar como fase tres y que reclama la atención hospitalaria de pacientes graves infectados, no hubiera sido posible ni siquiera imaginar ese tránsito epidémico más o menos estimado y atendible, si el llamado de medidas de higiene como lavarse las nos, estornudo de etiqueta pero sobre todo la sana distancia, no hubieran sido atendidas por la mayoría de la población. Adicional a estas medidas y a la determinación oficial de confinamiento voluntario de la población en sus hogares, la medida de sana distancia no hubiera tenido el impacto que hoy se puede observar en positivo. La difícil decisión de parar el sistema educativo en su conjunto en todo el país y la recomendación de quedarse en casa si no tiene la necesidad imperiosa de salir, aciertos que suman a la causa nacional por la salud. Entre las medidas adoptadas y es ahí donde la situación conforme pasa el tiempo se complica más, la de parar actividades públicas y privadas no esenciales y continuar con las que sí se consideran como tales como las que realizan médicos, enfermeras y en general trabajadores del sector salud, o de las propias de seguridad y suministro de servicios vitales como la energía eléctrica, la dotación de agua y la recolección de basura, entre de otras.

Y mientras la nación mexicana se debate entre la necesidad de no morir por el coronavirus o morir por falta de recursos económicos para procurar la subsistencia diaria, millones de pequeñas microempresa incluso familiares y otras tantas millones de pequeñas empresas de todo orden y sectores económicos, al igual que la inmensa mayoría de las mexicanas y mexicanos que se han solidarizado empezando por sus propias familias evitando se propague el contagio, las grandes cadenas nacionales de autoservicio y ni qué decir de las grandes compañías cuyas empresas cotizan en la Bolsa de Valores, al viejo estilo neoliberal ahí andan como la Magdalena lloré que lloré para que el gobierno federal, insisto como fue costumbre siempre y no sólo en tiempos de crisis, los “rescate” dándoles apoyos financieros millonarios o se les perdonen o transfieran pagos de impuestos y con ello, dicen, conservar los empleos. De no ser así, amenazan y lo están cumpliendo, despedirán a miles de trabajadores. Ante esta disyuntiva de salvar, a la vieja usanza neoliberal a las grandes empresas a costa del mayor empobrecimiento de la clase trabajadora, el gobierno decidió la atención prioritaria a millones de pobres, opción que de hecho no se vislumbró, el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera titubeo al dirigir -inicialmente hay que subrayar- primero recursos para las clases más desprotegidas y ya en su estrategia de reactivación económica, destinar por lo menos 3 millones de créditos a igual número de pequeños comercios y microempresas. Créditos blandos a la tasa más baja de interés bancario para que puedan iniciar sus actividades, una vez las condiciones de la pandemia en nuestro país así lo indiquen permitan e indiquen las autoridades del sector salud, eso sí, de manera gradual y atendiendo las recomendaciones a observar.

Así también en una estrategia coordinada con el sector empresarial sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que cotizan en el IMSS, con sus mismos padrones de beneficiaros y que se hayan comportado de manera solidaria con sus empleados no corriéndoles en este periodo de emergencia sanitaria, se ha diseñado un esquema de apoyos para que puedan diferir sus obligaciones, esto de entre otros apoyos que se han venido anunciando. Así y aunque les arda el fun…damento ideológico de su conservadurismo, los adversarios del régimen lopezobradorista, de la 4T o como le quieran llamar, tendrán que aguantarse las ganas, digo al menos mientras pasa la contingencia. Y aunque les coma el fun…cionamiento en sus ansias de derrocamiento del presidente (si no pregúntenle a el loquito del Ferríz de Conn que anda confabulándose con “empresarios” según trascendió en una llamada) porque bien saben y saben bien, que el caos todos perdemos. Ahí también ya se andan organizando para hacerle frente al presidente en las próximas elecciones del 2021 y ya lo dije, es la vía no la politiquería. Así lo estiman muchos de la oligarquía nacional de que asestándole un golpe electoral a la Cuatro T, podrán arrebatarle la mayoría en la Cámara Baja y combinada con algunos triunfos locales de gubernaturas y congresos, podrían empezar a derruir desde adentro, el proyecto de la Transformación para reinstaurar, como es su final propósito, el proyecto de la de la Corrupción. Y su nieve de qué la quieren.

Como sea que fuere, el tema del Covid 19 se superará, como ciertamente está sucediendo o sucederá finalmente en el resto del mundo. Para algunos es cierto más costoso y no por el daño económico sino por la pérdida de vidas que es lo que más se estima y valora. Por ello y con todo y la “Infopandemia” desatada por los adversarios del presidente, el sector salud sigue atendiendo la emergencia y preparándose para el punto más alto de la curva de contagios con cientos quizás miles de enfermos, para evitar al máximo el número de muertes. En tanto el tema económico que no es exclusivo de nuestro país sino que se sentirán sus efectos de manera global, por lo que dicho de manera coloquial; mientras haya vida hay esperanza. Y por tanto las pérdidas materiales pueden recuperarse, lo que ya no se puede recuperar es la vida. La vida no retoña. Recuérdelo.

Así entonces; ¡Ánimo! Porque no será con información falsa ni calumnias ni difamación a las instituciones ni a los personajes que las dirigen como habrán de recuperar el poder los conservadores. Los corruptos. Es más ahí está el plan que fraguan los empresarios y algunos comunicadores y en menor medida los partidos que están evidenciado, y por lo que en que calculan con el cú…mulo de errores cometidos por el presidente o como lo sostiene un periodista local de que el presidente ¡ya nos tiene hasta la madre!, si así en plural. Ahí está pues entonces, para que se organicen políticamente y sea a través de la urnas a través de un proceso democrático como el que llevó al hoy presidente del país, y entonces sí se insiste, recuperen el poder presidencial y con ello toda ésta casta de descastados “mondrigos chupa sangre e jijos de su sanjuandeletranesca madre”, vuelvan por sus fueros con mercedes y privilegios propios de un México colonial, o más actual neo porfirista. No se desgasten y ya déjense de chingaderas y grilla barata. La libertad no se implora se conquista. Así es que mexicanas y mexicanos ¡Ánimo! ¡Me queda claro!