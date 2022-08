Historias Pérdidas, el regreso de una forma de hacer radio, pero ahora en podcast

León Krauze estrena tercera temporada de “Historias Pérdidas”,en el que habla de diferentes hechos históricos del mundo, pero que están mezclados con fantasía

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El episodio comienza hablando de los grandes tesoros piratas que se conocen a lo largo de la historia, pero eso solo es el preámbulo para narrar una de las historias más misteriosas que aún guarda México: el tesoro de Tenochtitlán.

El programa denominado: “El gran tesoro de Moctezuma” es uno de los pocos que le ha dedicado el periodista e historiador León Krauze a su país natal en su podcast “Historias Perdidas”, que recientemente acaba de estrenar temporada.

Los nuevos 12 episodios del podcast está de manera exclusiva en Podimo y se estrenaron el pasado 19 de julio. Se liberará uno cada semana los días martes. En otros espacios se pueden escuchar los capítulos de las anteriores temporadas como el que cuento al inicio de este texto.

Debo de confesar que antes de que se pactara una entrevista con León Krauze para hablar de la nueva temporada de su podcast no había tenido oportunidad de escucharlo. Lo hice a pesar de que el género que maneja no es de mis favoritos.

Los episodios de las anteriores temporadas se basan en historias, principalmente de Estados Unidos, que hablan sobre fenómenos paranormales, hechos históricos mezclados con fantasía y casos de crímenes reales.

Lo que me agrado de los programas es que remiten a la radionovela, se antoja sentarse exclusivamente a escuchar la narración y es muy fácil que la imaginación haga toda la tarea. Pero, sentí la misma incomodidad que cuando escuché Fausto (el podcast original de Spotify, que es una narración realizada por Damián Alcázar de los hechos ocurridos en 1992 en el municipio de Ecatepec, en donde una familia fue asesinada). Lo que no me terminó de convencer de ambos programas es que hablan de hechos violentos y no sé (me lo sigo cuestionando) qué tanto eso sea apología de la violencia.

Fue lo primero que le pregunté a León Krauze en la entrevista vía zoom y creo que él mismo ya se lo había cuestionado y el manejo que quería darle a estos temas. “Nos resistimos a la violencia” me dijo.

En los 12 episodios de la tercera temporada se habla de diferentes hechos históricos del mundo, fenómenos paranormales, historias del viejo oeste y también crímenes reales, pero se deja fuera lo relacionado a asesinos seriales. En uno de ellos hay una advertencia sobre la violencia de la que se habla en el capítulo.

Entre los diferentes proyectos que tiene el periodista, siente un especial cariño por este podcast que nació en la radio con capítulos de tres minutos dentro de su noticiario. Ahora se transformó a episodios de 20 minutos que a más de una persona podrá atrapar y recordar la forma en cómo las historias tomaban forma en nuestra imaginación solo escuchando una voz.